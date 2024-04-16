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Спецпоказ нового сезона сериала «Обоюдное согласие» прошел в Екатеринбурге

Спецпоказ нового сезона сериала «Обоюдное согласие» прошел в Екатеринбурге

16 апреля 2024, 06:09
Фото: МТС
В киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге прошел специальный показ двух первых эпизодов нового сезона сериала «Обоюдное согласие» режиссера Валерии Гай Германики. Главным гостем встречи стала актриса звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Дылдина, исполнившая одну из ключевых ролей.

Валерия Гай Германика вернулась в режиссерское кресло с продолжением детективной истории «Обоюдное согласие». Картина рассказывает о том, что скрывается за фасадом идеальной семьи. Главные роли исполнили Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Илана Дылдина, Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская. После спецпоказа второго сезона проекта гости приняли участие в обсуждении. Кроме Иланы Дылдиной, участниками дискуссии стали радиоведущий, журналист Александр Цариков и психотерапевт Ирина Тебенева.

Каждый артист юмористического жанра мечтает сыграть драму. Я хотела показать, что могу не только смешить людей, но и заставить их переживать. В сюжете сериала затрагивается тема домашнего насилия, которая, к сожалению, актуальна всегда. Но на момент выхода сериала она оказалась максимально своевременной. Мы все следим за делом Салтанат Нукеновой в Казахстане. Весь мир в шоке. Но это крупинка по сравнению с тем, что творится ежедневно. Не просто так женщины встали за принятие закона и защиту своих прав, — рассказала актриса сериала Илана Дылдина.
Фото: МТС

По сюжету убит успешный предприниматель и многодетный отец Григорий Венишев (Максим Ползиков). Подозрение моментально падает на его жену Марину (Глафира Тарханова). Все указывает на то, что именно она воткнула нож в мужа. В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз, и что покойный Григорий был настоящим чудовищем. Но кто на самом деле его убил? Разбираться в деле будет следователь Анна (Диана Арбенина) и правозащитница Ида (Елена Ханга).

Сценаристы сериала — Александр Талал и практикующий психолог и психотерапевт, эксперт в психологии кино, создатель и ведущая уникального курса «Психология для сценаристов» Татьяна Салахиева-Талал. Оператор-постановщик — Геннадий Успангалиев, работавший также над первым сезоном «Обоюдного согласия».

Первая часть проекта «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой, Анной Снаткиной, Шамилем Хаматовым, Аллой Михеевой и Глебом Бочковым в главных ролях вышла в 2022 году. Сериал стал абсолютным хитом онлайн-кинотеатра KION от МТС и проектом, который обсуждали в СМИ и в индустрии. Темы насилия и общественного давления на его жертв, отношения правоохранительной системы к пострадавшим и особенно пострадавшим от власть имущих исследуются в новом сезоне с совершенно другими персонажами и сюжетом, сохраняя при этом острый взгляд и актуальную проблематику первого сезона. Валерия Гай Германика, используя жанр детектива, дает слово всем сторонам конфликта и пристально изучает психологию самых разных сторон трагедии.

#Анна#Анастасия Имамахметова#Общество#Свердловская область#Премьера#Кино#Предприниматель#Кинотеатр#Сериал#Уральские пельмени#Екатеринбург#Домашнее насилие#Актеры
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