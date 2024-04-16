Спецпоказ нового сезона сериала «Обоюдное согласие» прошел в Екатеринбурге

По сюжету убит успешный предприниматель и многодетный отец Григорий Венишев (Максим Ползиков). Подозрение моментально падает на его жену Марину (Глафира Тарханова). Все указывает на то, что именно она воткнула нож в мужа. В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз, и что покойный Григорий был настоящим чудовищем. Но кто на самом деле его убил? Разбираться в деле будет следователь Анна (Диана Арбенина) и правозащитница Ида (Елена Ханга).