Спецпоказ нового сезона сериала «Обоюдное согласие» прошел в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
Валерия Гай Германика вернулась в режиссерское кресло с продолжением детективной истории «Обоюдное согласие». Картина рассказывает о том, что скрывается за фасадом идеальной семьи. Главные роли исполнили Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Илана Дылдина, Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская. После спецпоказа второго сезона проекта гости приняли участие в обсуждении. Кроме Иланы Дылдиной, участниками дискуссии стали радиоведущий, журналист Александр Цариков и психотерапевт Ирина Тебенева.
Каждый артист юмористического жанра мечтает сыграть драму. Я хотела показать, что могу не только смешить людей, но и заставить их переживать. В сюжете сериала затрагивается тема домашнего насилия, которая, к сожалению, актуальна всегда. Но на момент выхода сериала она оказалась максимально своевременной. Мы все следим за делом Салтанат Нукеновой в Казахстане. Весь мир в шоке. Но это крупинка по сравнению с тем, что творится ежедневно. Не просто так женщины встали за принятие закона и защиту своих прав, — рассказала актриса сериала Илана Дылдина.
По сюжету убит успешный предприниматель и многодетный отец Григорий Венишев (Максим Ползиков). Подозрение моментально падает на его жену Марину (Глафира Тарханова). Все указывает на то, что именно она воткнула нож в мужа. В процессе расследования выясняется, что за идеальным фасадом семьи Венишевых много лет скрывался абьюз, и что покойный Григорий был настоящим чудовищем. Но кто на самом деле его убил? Разбираться в деле будет следователь Анна (Диана Арбенина) и правозащитница Ида (Елена Ханга).
Сценаристы сериала — Александр Талал и практикующий психолог и психотерапевт, эксперт в психологии кино, создатель и ведущая уникального курса «Психология для сценаристов» Татьяна Салахиева-Талал. Оператор-постановщик — Геннадий Успангалиев, работавший также над первым сезоном «Обоюдного согласия».
Первая часть проекта «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой, Анной Снаткиной, Шамилем Хаматовым, Аллой Михеевой и Глебом Бочковым в главных ролях вышла в 2022 году. Сериал стал абсолютным хитом онлайн-кинотеатра KION от МТС и проектом, который обсуждали в СМИ и в индустрии. Темы насилия и общественного давления на его жертв, отношения правоохранительной системы к пострадавшим и особенно пострадавшим от власть имущих исследуются в новом сезоне с совершенно другими персонажами и сюжетом, сохраняя при этом острый взгляд и актуальную проблематику первого сезона. Валерия Гай Германика, используя жанр детектива, дает слово всем сторонам конфликта и пристально изучает психологию самых разных сторон трагедии.