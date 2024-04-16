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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

Старый офисный центр продают в Екатеринбурге за 900 миллионов

Старый офисный центр продают в Екатеринбурге за 900 миллионов

16 апреля 2024, 12:14
Фото: Фото: N1
В Екатеринбурге в продаже появился офисный центр. Он оценен владельцем в 900 млн. Офисное здание находится на улице Тургенева, его возвели в 1983 году.

Данные о продаже офисов появилось на сайте объявлений. Площадь сооружения — почти девять тысяч «квадратов». У него есть просторный холл, два лифта, здание круглосуточно охраняется. Также там есть кафе и парковка.

В офисном центре есть водоснабжение, вентиляция, теплоснабжение, а также канализация. В здании есть 13 этажей. Оно на 97% заполнено торговыми объектами.

Ранее сообщалось, что за миллиард рублей продают торговый центр в Екатеринбурге. Его площадь — 28,5 тысяч «квадратов».

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