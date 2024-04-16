Старый офисный центр продают в Екатеринбурге за 900 миллионов

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Данные о продаже офисов появилось на сайте объявлений. Площадь сооружения — почти девять тысяч «квадратов». У него есть просторный холл, два лифта, здание круглосуточно охраняется. Также там есть кафе и парковка.
В офисном центре есть водоснабжение, вентиляция, теплоснабжение, а также канализация. В здании есть 13 этажей. Оно на 97% заполнено торговыми объектами.
Ранее сообщалось, что за миллиард рублей продают торговый центр в Екатеринбурге. Его площадь — 28,5 тысяч «квадратов».