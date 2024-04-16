Тагильчанин стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В финальном этапе было два школьника из 18-й гимназии Нижнего Тагила. В Новом Уренгое свои знания по истории показали более 200 учеников старших классов со всей России.
Тагильчанин Константин Лебедев справился со всеми заданиями и стал призером. Теперь он может поступить в любой вуз России. При этом юноше не придется сдавать экзамены. Кроме того, гимназист получит и премию, учрежденную губернатором региона Евгением Куйвашевым.
Второй участник заключительного этапа ВСОШ из Нижнего Тагила, Иван Грошев, тоже достойно принял участие в олимпиаде в Пскове.
Ранее в Нижнем Тагиле выбрали лучших «Учеников года», которые представят город в Екатеринбурге. Всего на конкурс заявлялся 21 школьник.