Тагильчанин стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Тагильчанин Константин Лебедев справился со всеми заданиями и стал призером. Теперь он может поступить в любой вуз России. При этом юноше не придется сдавать экзамены. Кроме того, гимназист получит и премию, учрежденную губернатором региона Евгением Куйвашевым.