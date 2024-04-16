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Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Тагильчанин стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

Тагильчанин стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников

16 апреля 2024, 14:03
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Константин Лебедев из Нижнего Тагила — призер заключительного этапа ВСОШ по истории. Он учится в 11 классе гимназии №18.

В финальном этапе было два школьника из 18-й гимназии Нижнего Тагила. В Новом Уренгое свои знания по истории показали более 200 учеников старших классов со всей России.

Тагильчанин Константин Лебедев справился со всеми заданиями и стал призером. Теперь он может поступить в любой вуз России. При этом юноше не придется сдавать экзамены. Кроме того, гимназист получит и премию, учрежденную губернатором региона Евгением Куйвашевым.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

Второй участник заключительного этапа ВСОШ из Нижнего Тагила, Иван Грошев, тоже достойно принял участие в олимпиаде в Пскове.

Ранее в Нижнем Тагиле выбрали лучших «Учеников года», которые представят город в Екатеринбурге. Всего на конкурс заявлялся 21 школьник.

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