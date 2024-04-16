Тагильские дзюдоисты получили 14 путевок на первенство УрФО

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
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14 апреля в Екатеринбург съехались лучшие девушки и юноши. Первенство Свердловской области по дзюдо проводилось среди спортсменов до 18 лет.
Отличные результаты показали тагильчане из спортшколы «Уралец». Золото завоевали Арсений Заводский и Анастасия Созонова. На вторую ступень пьедестала взошли Алиса Фирсова и Артем Калашников. Замкнули тройку лидеров Тимофей Дурнев, Елизавета Наговицина, Константин Скороходов, Константин Скороходов, Дарья Бабикова, Ярослав Гурьянов, Павел Костеев и Елизавета Винокурова.
Кроме того, на первенство Урфо отобрали Ивана Зимарева, Кирилла Токмянина и Тимофея Шильникова.
Также три серебряные медали завоевали подростки, занимающиеся в тагильской спортшколе №2. В борьбе за призовые места одержали победу Мария Демина, Анна Журавлева и Адель Мустафина. Бронзовую медаль получила Марго Борькина.
Тагильские спортсмены часто добиваются призовых мест и участия во Всероссийских соревнованиях, благодаря упорному труду и наставничеству своих тренеров. Так, например, на по греко-римской борьбе юные воспитанники разных спортшкол смогли получить медали всех достоинств.