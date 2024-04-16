Тагильские дзюдоисты получили 14 путевок на первенство УрФО

Тагильские спортсмены часто добиваются призовых мест и участия во Всероссийских соревнованиях, благодаря упорному труду и наставничеству своих тренеров. Так, например, на по греко-римской борьбе юные воспитанники разных спортшкол смогли получить медали всех достоинств.