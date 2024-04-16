tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Тагильские дзюдоисты получили 14 путевок на первенство УрФО

Тагильские дзюдоисты получили 14 путевок на первенство УрФО

16 апреля 2024, 16:50
Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила
11 медалей и 14 путевок на первенство УрФО завоевали юные дзюдоисты из Нижнего Тагила. Соревнования проходили в Екатеринбурге.

14 апреля в Екатеринбург съехались лучшие девушки и юноши. Первенство Свердловской области по дзюдо проводилось среди спортсменов до 18 лет.

Отличные результаты показали тагильчане из спортшколы «Уралец». Золото завоевали Арсений Заводский и Анастасия Созонова. На вторую ступень пьедестала взошли Алиса Фирсова и Артем Калашников. Замкнули тройку лидеров Тимофей Дурнев, Елизавета Наговицина, Константин Скороходов, Константин Скороходов, Дарья Бабикова, Ярослав Гурьянов, Павел Костеев и Елизавета Винокурова.

Кроме того, на первенство Урфо отобрали Ивана Зимарева, Кирилла Токмянина и Тимофея Шильникова.

Фото: Управление физкультуры и спорта Нижнего Тагила

Также три серебряные медали завоевали подростки, занимающиеся в тагильской спортшколе №2. В борьбе за призовые места одержали победу Мария Демина, Анна Журавлева и Адель Мустафина. Бронзовую медаль получила Марго Борькина.

Тагильские спортсмены часто добиваются призовых мест и участия во Всероссийских соревнованиях, благодаря упорному труду и наставничеству своих тренеров. Так, например, на по греко-римской борьбе юные воспитанники разных спортшкол смогли получить медали всех достоинств.

Золото и серебро привезли незрячие тагильчане с соревнований по дзюдо в Сочи
Узнать подробнее
Читайте также:
Воспитанница СШ «Уралец» из Нижнего Тагила стала призером Первенства УрФО по дзюдо10 медалей и 13 путевок забрали тагильские спортсмены на первенстве области по дзюдоСпортсменка из Нижнего Тагила завоевала бронзовую медаль на турнире по дзюдо в Тюмени
#Евгения Сафина#Спорт#Нижний Тагил#Эксклюзив#Соревнования#Победа#Спортсмены#Дзюдо#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила
Подпишитесь
18+. «Пацанская Россия. Нижний Тагил»
Вчера, 14:20
Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны
Вчера, 11:40
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
Вчера, 12:06
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Вчера, 09:54
В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул
Вчера, 14:14
«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги
Сегодня, 04:00
"