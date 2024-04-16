Трое человек пострадали в ДТП на трассе Екатеринбург — Серов

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:31
35-летняя водитель иномарки Renault Sandero при повороте налево не пропустила автомобиль Lada Granta, вследствие чего произошло столкновение, рассказали в пресс-службе регионального ГИБДД.
В случившейся аварии пострадали водитель и двухлетний ребенок, ехавшие в Renault, а также водитель Lada. Малыш при этом ехал в специальном детском кресле.
По словам женщины, она вместе с ребенком ехала в Нижний Тагил в гости к бабушке и по дороге заехала на заправку. Выезжая с территории заправки, автомобиль она не заметила.
Напомним, 7 апреля 2024 года водитель автомобиля на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда влетел в дерево. В ДТП пострадал годовалый ребенок.