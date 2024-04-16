В Екатеринбурге 13-летняя девочка загадочно умерла в ванной

Известно, что девочка в тот день находилась в квартире со своим братом. Их родители уехали отдыхать за границу. Она отправилась в ванную мыться и затихла. Спустя час брат забеспокоился и стал звать сестру, но она не отвечала. Взломав дверь, юноша нашел ее мертвой в воде.