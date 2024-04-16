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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:59

Updated Сегодня, 15:59

В Екатеринбурге загадочно умерла 13-летняя девочка

В Екатеринбурге 13-летняя девочка загадочно умерла в ванной

16 апреля 2024, 15:57
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге загадочно умерла 13-летняя девочка

Девочка-подросток из Екатеринбурга ушла мыться. Спустя час брат нашел ее мертвой в воде.

Еще одна девочка-подросток умерла в Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах. Ребенок скончался во время мытья в ванной, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Известно, что девочка в тот день находилась в квартире со своим братом. Их родители уехали отдыхать за границу. Она отправилась в ванную мыться и затихла. Спустя час брат забеспокоился и стал звать сестру, но она не отвечала. Взломав дверь, юноша нашел ее мертвой в воде.

Незадолго до этого у девочки была травма головы — она поскользнулась, упав в ванной.

Ранее в Екатеринбурге ночью умерла девочка, которая ночевала у подруги.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Смерть ребенка#18+#Екатеринбург#Девочка-подросток
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