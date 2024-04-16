В Екатеринбурге 13-летняя девочка загадочно умерла в ванной

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Еще одна девочка-подросток умерла в Екатеринбурге при загадочных обстоятельствах. Ребенок скончался во время мытья в ванной, сообщает Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Известно, что девочка в тот день находилась в квартире со своим братом. Их родители уехали отдыхать за границу. Она отправилась в ванную мыться и затихла. Спустя час брат забеспокоился и стал звать сестру, но она не отвечала. Взломав дверь, юноша нашел ее мертвой в воде.
Незадолго до этого у девочки была травма головы — она поскользнулась, упав в ванной.
Ранее в Екатеринбурге ночью умерла девочка, которая ночевала у подруги.