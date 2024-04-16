В Екатеринбурге полиция задержала любителя мефедрона

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Мужчина 1979 года был остановлен сотрудниками 3-го отдела полиции Екатеринбурга. Он заметно нервничал, а при себе у него обнаружили сверток с порошком, сообщает УМВД Свердловской области.
Порошок правоохранители изъяли в присутствии понятых, а затем отправили его на экспертизу. Оказалось, что екатеринбуржец при себе имел синтетический наркотик мефедрон весом 0,27 граммов.
Мужчина заверил полицейских, что распространением запрещенных веществ не занимается, а мефедрон купил исключительно для личного использования.
Житель Нижнего Тагила пытался продавать наркотики в Чувашии.