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Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину со свертком мефедрона

В Екатеринбурге полиция задержала любителя мефедрона

16 апреля 2024, 14:58
Фото: 1MI

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину со свертком мефедрона

В Екатеринбурге сотрудники полиции задержали ранее несудимого мужчину с синтетическим наркотиком в кармане.

Мужчина 1979 года был остановлен сотрудниками 3-го отдела полиции Екатеринбурга. Он заметно нервничал, а при себе у него обнаружили сверток с порошком, сообщает УМВД Свердловской области.

Порошок правоохранители изъяли в присутствии понятых, а затем отправили его на экспертизу. Оказалось, что екатеринбуржец при себе имел синтетический наркотик мефедрон весом 0,27 граммов.

Мужчина заверил полицейских, что распространением запрещенных веществ не занимается, а мефедрон купил исключительно для личного использования.

Житель Нижнего Тагила пытался продавать наркотики в Чувашии.

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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Полиция#Наркотики#18+#Екатеринбург#Мефедрон
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