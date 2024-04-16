В Екатеринбурге пристававший к семилетней девочке педофил сядет в колонию на 7 лет

Напомним, что инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда 20-летний выпускник колледжа начала приставать к ребенку на улице. В какой-то момент он засунул девочке руку в трусы, а затем убежал. Его нашли, арестовали и отправили в СИЗО.