В Екатеринбурге пристававший к семилетней девочке педофил сядет в колонию на 7 лет

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Молодой человек, который неадекватно вел себя по отношению к семилетней девочке, получил реальный тюремный срок и ближайшие семь лет проведет в колонии общего режима, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на Верх-Исетский суд Екатеринбурга.
Напомним, что инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда 20-летний выпускник колледжа начала приставать к ребенку на улице. В какой-то момент он засунул девочке руку в трусы, а затем убежал. Его нашли, арестовали и отправили в СИЗО.
Помимо тюремного срока суд также взыскал с обидчика-педофила 500 тысяч рублей морального вреда в пользу ребенка.
Ранее дочь педофила откровенно рассказала журналистам о годах жизни рядом с отцом.