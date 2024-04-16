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В Екатеринбурге инженера, пристававшего к 7-летней девочке, посадят на 7 лет

В Екатеринбурге пристававший к семилетней девочке педофил сядет в колонию на 7 лет

16 апреля 2024, 14:14

В Екатеринбурге инженера, пристававшего к 7-летней девочке, посадят на 7 лет

Молодой человек, который в сентябре 2023 года приставал к семилетней девочке на детской площадке в Екатеринбурге, отправится в колонию на семь лет.

Молодой человек, который неадекватно вел себя по отношению к семилетней девочке, получил реальный тюремный срок и ближайшие семь лет проведет в колонии общего режима, пишет «КП — Екатеринбург» со ссылкой на Верх-Исетский суд Екатеринбурга.

Напомним, что инцидент произошел в сентябре 2023 года, когда 20-летний выпускник колледжа начала приставать к ребенку на улице. В какой-то момент он засунул девочке руку в трусы, а затем убежал. Его нашли, арестовали и отправили в СИЗО.

Помимо тюремного срока суд также взыскал с обидчика-педофила 500 тысяч рублей морального вреда в пользу ребенка.

Ранее дочь педофила откровенно рассказала журналистам о годах жизни рядом с отцом.

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#Дарья Бобровицкая#Ребенок#Суд#Уголовное дело#Криминал#Обвинительный приговор#Педофил#18+#Екатеринбург
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