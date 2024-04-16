В Нижнем Тагиле после майских праздников начнется ремонт улицы Пархоменко

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
О капитальном ремонте по проекту «Безопасные качественные дороги» сообщил в телеграм-канале мэр Владислав Пинаев.
Работы по нацпроекту «БКД» стартуют после майских праздников. По словам градоначальника, улица давно нуждалась в капитальном обновлении — частичные ямочные ремонты уже не помогали решить проблему.
Дорожное полотно на Пархоменко обновится от улицы Горошникова до улицы Жуковского.
Ранее на путепроводе на Циолковского в Нижнем Тагиле начал работу новый подрядчик. Ранее контракт был разорван с «Уралстроймонтажем», который занимался проектом с 2020 года, но сумел закончить его лишь на 60%. Также мэрия уделяет особое внимание ремонту на улице Октябрьской Революции, где местные бизнесмены беспокоятся о судьбе парковок.