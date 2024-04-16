tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют улицу Пархоменко

В Нижнем Тагиле после майских праздников начнется ремонт улицы Пархоменко

16 апреля 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле капитально отремонтируют улицу Пархоменко

В Нижнем Тагиле капитально обновится одна из самых загруженных улиц города — улица Пархоменко.

О капитальном ремонте по проекту «Безопасные качественные дороги» сообщил в телеграм-канале мэр Владислав Пинаев.

Работы по нацпроекту «БКД» стартуют после майских праздников. По словам градоначальника, улица давно нуждалась в капитальном обновлении — частичные ямочные ремонты уже не помогали решить проблему.

Дорожное полотно на Пархоменко обновится от улицы Горошникова до улицы Жуковского.

Ранее на путепроводе на Циолковского в Нижнем Тагиле начал работу новый подрядчик. Ранее контракт был разорван с «Уралстроймонтажем», который занимался проектом с 2020 года, но сумел закончить его лишь на 60%. Также мэрия уделяет особое внимание ремонту на улице Октябрьской Революции, где местные бизнесмены беспокоятся о судьбе парковок.

«Огромные убытки»: предприниматели массово жалуются на ремонт Октябрьской революции
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле весной начнется капитальный ремонт в школе № 33В мэрии Тагила пообещали бизнесу решить вопрос с парковкой на Октябрьской РеволюцииРемонт двора на улице Дружинина завершился в Нижнем Тагиле
#Дарья Бобровицкая#Транспорт#Нижний Тагил#Касается каждого#Мэр#Ремонт дороги#Ямочный ремонт#Екатеринбург#Национальный проект
Подпишитесь
18+. «Пацанская Россия. Нижний Тагил»
Вчера, 14:20
Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны
Вчера, 11:40
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
Вчера, 12:06
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Вчера, 09:54
В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул
Вчера, 14:14
«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги
Сегодня, 04:00
"