В Нижнем Тагиле после майских праздников начнется ремонт улицы Пархоменко

Ранее на путепроводе на Циолковского в Нижнем Тагиле начал работу новый подрядчик. Ранее контракт был разорван с «Уралстроймонтажем», который занимался проектом с 2020 года, но сумел закончить его лишь на 60%. Также мэрия уделяет особое внимание ремонту на улице Октябрьской Революции, где местные бизнесмены беспокоятся о судьбе парковок.