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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

В Нижнем Тагиле завершилось расследование дела об убийстве 17-летней давности

В Нижнем Тагиле завершено расследование жестокого преступления 17-летней давности

16 апреля 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле завершилось расследование дела об убийстве 17-летней давности

В сентябре 2007 года в Нижнем Тагиле произошло изнасилование и убийство 20-летней девушки. Случилось это около дома по проспекту Ленина.

Совершивший преступление злоумышленник после убийства украл деньги и украшения жертвы. Раскрыть преступление долгое время не удавалось, сообщили в региональном СК.

Спустя 17 лет были завершены все необходимые исследования. Экспертиза показала, кому принадлежит оставленный на месте преступления генетический след. С преступником провели все необходимые следственные мероприятия. Дело направлено в суд.

Напомним, что недавно юноша изнасиловал мальчика в подвале в Екатеринбурге. Злоумышленнику 18 лет, а пострадавшему десять.

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