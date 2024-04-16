В Нижнем Тагиле завершено расследование жестокого преступления 17-летней давности

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Совершивший преступление злоумышленник после убийства украл деньги и украшения жертвы. Раскрыть преступление долгое время не удавалось, сообщили в региональном СК.
Спустя 17 лет были завершены все необходимые исследования. Экспертиза показала, кому принадлежит оставленный на месте преступления генетический след. С преступником провели все необходимые следственные мероприятия. Дело направлено в суд.
Напомним, что недавно юноша изнасиловал мальчика в подвале в Екатеринбурге. Злоумышленнику 18 лет, а пострадавшему десять.