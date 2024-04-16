В Свердловской области на 46% выросла средняя стоимость покупки загородных объектов

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
По данным «Авито недвижимость», такое изменение цен повлияло на активность покупателей. За первый квартал 2024 года спрос на продажу загородной недвижимости снизился на 23% по сравнению с прошлым годом, в то время как интерес к аренде вырос на 14%. Средняя стоимость покупки загородного объекта в Свердловской области составляет 2,8 миллиона рублей, а аренда обходится в 60 тысяч рублей в месяц, пишет uralpolit.ru.
По результатам первого квартала 2024 года спрос на продажу загородной недвижимости снизился на 24%. В сравнении с прошлым годом спрос на дачи упал на 32%, на коттеджи — на 29%, на дома — на 22%, на таунхаусы — на 21%. В этот же период предложение также уменьшилось. В среднем по России оно сократилось на 4% для всех типов объектов. Количество доступных для покупки домов уменьшилось на 2%, а цены за год выросли на 30%.
В России спрос на аренду загородной недвижимости за год вырос на 9%. Коттеджи стали особенно популярными для долгосрочной аренды — интерес к ним вырос на 82%. Также заметный рост интереса был отмечен в секторе таунхаусов (+7%) и домов (+5%). Однако, спрос на аренду дач сократился на 6%. По сравнению с первым кварталом прошлого года предложение об аренде в целом по рынку снизилось на 4%, а цены остались неизменными.