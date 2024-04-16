В Свердловской области на 46% выросла средняя стоимость покупки загородных объектов

По результатам первого квартала 2024 года спрос на продажу загородной недвижимости снизился на 24%. В сравнении с прошлым годом спрос на дачи упал на 32%, на коттеджи — на 29%, на дома — на 22%, на таунхаусы — на 21%. В этот же период предложение также уменьшилось. В среднем по России оно сократилось на 4% для всех типов объектов. Количество доступных для покупки домов уменьшилось на 2%, а цены за год выросли на 30%.