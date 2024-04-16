tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 18:30

Updated Сегодня, 18:30

В Свердловской области на 46% выросла средняя стоимость покупки загородных объектов

16 апреля 2024, 07:29
В Свердловской области средняя цена покупки загородных объектов выросла на 46%, а ставка аренды увеличилась на 20%.

По данным «Авито недвижимость», такое изменение цен повлияло на активность покупателей. За первый квартал 2024 года спрос на продажу загородной недвижимости снизился на 23% по сравнению с прошлым годом, в то время как интерес к аренде вырос на 14%. Средняя стоимость покупки загородного объекта в Свердловской области составляет 2,8 миллиона рублей, а аренда обходится в 60 тысяч рублей в месяц, пишет uralpolit.ru.

По результатам первого квартала 2024 года спрос на продажу загородной недвижимости снизился на 24%. В сравнении с прошлым годом спрос на дачи упал на 32%, на коттеджи — на 29%, на дома — на 22%, на таунхаусы — на 21%. В этот же период предложение также уменьшилось. В среднем по России оно сократилось на 4% для всех типов объектов. Количество доступных для покупки домов уменьшилось на 2%, а цены за год выросли на 30%.

В России спрос на аренду загородной недвижимости за год вырос на 9%. Коттеджи стали особенно популярными для долгосрочной аренды — интерес к ним вырос на 82%. Также заметный рост интереса был отмечен в секторе таунхаусов (+7%) и домов (+5%). Однако, спрос на аренду дач сократился на 6%. По сравнению с первым кварталом прошлого года предложение об аренде в целом по рынку снизилось на 4%, а цены остались неизменными.

Подпишитесь
18+. «Пацанская Россия. Нижний Тагил»
Вчера, 14:20
Вещество с неприятным запахом: Россельхознадзор проверит агрокомплекс под Тагилом
Сегодня, 10:26
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
Вчера, 12:06
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Вчера, 09:54
В Свердловской области прогремели первые грозы и прошел град
Сегодня, 16:06
«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги
Сегодня, 04:00
"