В Свердловской области прогремели первые грозы и прошел град

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Во вторник, 16 апреля, синоптики зафиксировали на Среднем Урале первую весеннюю грозу — она прогремела в Артинском районе, сообщил метеоролог Алексей Пулин.
Также грозовые раскаты могли слышать жители Сысертского района. Грозовой фронт прошел также на юге Пермского края и в северных районах Республики Башкортостан.
А в Артее выпал град, также проинформировал синоптик Пулин. Но до столицы региона непогода не дошла: грозовой фронт растерял свою силу по дороге.
К концу апреля в Екатеринбурге может установиться 30-градусная жара.