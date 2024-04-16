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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

В Свердловской области синоптики зафиксировали первые грозы

В Свердловской области прогремели первые грозы и прошел град

16 апреля 2024, 16:06
Фото: Изображение Midjourney

В Свердловской области синоптики зафиксировали первые грозы

Первая весенние раскаты грома услышали жители Артинского района на северо-западе Свердловской области.

Во вторник, 16 апреля, синоптики зафиксировали на Среднем Урале первую весеннюю грозу — она прогремела в Артинском районе, сообщил метеоролог Алексей Пулин.

Также грозовые раскаты могли слышать жители Сысертского района. Грозовой фронт прошел также на юге Пермского края и в северных районах Республики Башкортостан.

А в Артее выпал град, также проинформировал синоптик Пулин. Но до столицы региона непогода не дошла: грозовой фронт растерял свою силу по дороге.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Погода#Град#Гроза#Прогноз погоды#Екатеринбург
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