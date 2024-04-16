В Тюмени появились премиальные спорткары в каршеринге

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Среди новых автомобилей, которые теперь будут ездить по дорогам Тюмени, можно будет увидеть такие модели как Audi TT, Ford Mustang, Dodge Challenger и кабриолет Chevrolet Camaro, пишет uralpolit.ru.
Стоимость поездки на этих спорткарах составит от 27 до 42 рублей за минуту, что немного дороже, чем поездка на обычных автомобилях, таких как Volkswagen Polo или Kia Rio, где минута стоит 10 рублей. Однако, чтобы воспользоваться премиальными автомобилями, пользователи должны совершить не менее 50 поездок.