В Тюмени появились премиальные спорткары в каршеринге

Стоимость поездки на этих спорткарах составит от 27 до 42 рублей за минуту, что немного дороже, чем поездка на обычных автомобилях, таких как Volkswagen Polo или Kia Rio, где минута стоит 10 рублей. Однако, чтобы воспользоваться премиальными автомобилями, пользователи должны совершить не менее 50 поездок.