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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 18:15

Updated Сегодня, 18:15

В Тюмени появились премиальные спорткары в каршеринге

16 апреля 2024, 14:42
Компания Cars7, которая предоставляет услуги каршеринга в Тюмени, пополнила свою автопарк премиальными спорткарами. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.

Среди новых автомобилей, которые теперь будут ездить по дорогам Тюмени, можно будет увидеть такие модели как Audi TT, Ford Mustang, Dodge Challenger и кабриолет Chevrolet Camaro, пишет uralpolit.ru.

Стоимость поездки на этих спорткарах составит от 27 до 42 рублей за минуту, что немного дороже, чем поездка на обычных автомобилях, таких как Volkswagen Polo или Kia Rio, где минута стоит 10 рублей. Однако, чтобы воспользоваться премиальными автомобилями, пользователи должны совершить не менее 50 поездок.

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