В Тюменской области объявили срочную эвакуацию населения

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Согласно прогнозу Гидрометцентра, уровень воды повысится, а также растет риск аварий на дамбах или выхода воды из них, рассказал Моор во время видеообращения.
В связи с этим губернатор порекомендовал местным жителям уезжать в другое, более безопасное место, где нет угрозы потопа.
Напомним, 14 апреля 2024 в Курганской области началась эвакуация местных жителей в связи с подъемом воды в Тоболе. В жилых домах отключат газоснабжение и электроснабжение.