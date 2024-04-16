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В Тюменской области объявили срочную эвакуацию населения

В Тюменской области объявили срочную эвакуацию населения

16 апреля 2024, 10:17
Фото: 1MI
Глава Тюменской области Александр Моор порекомендовал жителям Ишима, а также Казанского и Ишимского районов как можно быстрее покидать свои дома.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, уровень воды повысится, а также растет риск аварий на дамбах или выхода воды из них, рассказал Моор во время видеообращения.

В связи с этим губернатор порекомендовал местным жителям уезжать в другое, более безопасное место, где нет угрозы потопа.

Напомним, 14 апреля 2024 в Курганской области началась эвакуация местных жителей в связи с подъемом воды в Тоболе. В жилых домах отключат газоснабжение и электроснабжение.

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