Вещество с неприятным запахом: Россельхознадзор проверит агрокомплекс под Тагилом

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Еще до таяния снега, 5 марта, специалисты Россельхознадзора посещали территорию близ агрокомплекса. По данным заключения, которое они составили, следует, что пробы взяты не были, однако на местности было найдено вещество с неприятным запахом.
На земельном участке сельскохозяйственного назначения на поверхности почвы зафиксированы признаки размещения вещества черного и коричневого цветов в жидкой фракции с неприятным запахом на всей площади участка в виде: вкраплений черного и коричневого цветов на снежном покрове, кусков льда, слоев обледенения на поверхности. Учитывая наличие снежного покрова и отрицательные температуры окружающей среды, отбор проб почвы не производился, — говорится в заключении.
После этого, 12 марта, Россельхознадзор выдал свинокомплексу предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации. А на май 2024 года запланировано выездное обследование, осмотр территории, а также отбор образцов почвы и экспертиза.
Также в нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре редакции TagilCity.ru сообщили, что в апреле они не получали жалобы на деятельность агрокомплекса «Горноуральский».
Жалобы граждан относительно деятельности «Агрокомплекс Горноуральский» по иным вопросам в нижнетагильскую межрайонную природоохранную прокуратуру за период с 1 апреля 2024 года по настоящее время, меры прокурорского реагирования не принимались, — сообщил редакции в официальном ответе и. о. природоохранного прокурора Артур Штир.
Напомним, 10 апреля местные жители поселка Горноуральский под Нижним Тагилом выложили в соцсетях видео, на котором они запечатлели, как из пролегающего через поле пульпопровода, струятся фонтаны. По словам активистов, по этой трубе в поля протекает жидкая фракция навоза.
В комментариях люди жалуются, что «устали от этой вони».
Неужели нельзя уладить вопросы отходов на свинокомплексе, так чтобы не губить природу и не мучать людей этой вонью? — пишет Ирина Г.
Судя по другим опубликованным видео, жидкий навоз протекает также между жилыми домами в селе Лая.
Совхозные нечистоты впадают в речку Лайку. Вонища несусветная. Бегут через дорогу, через всю деревню. Все дворы наполнены парашей. Дышать нечем, одна вонь. Талые воды такого цвета не бывает. Чистое *****, — говорит местный житель, снявший несколько видео для группы «Горноуральский. Неофициально».