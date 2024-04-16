Ветров предлагает ввести денежное вознаграждение за медальные успехи школьников

В своем обращении Ветров просит министра оценить возможность внедрения государственной системы поощрения для школьников, достигающих призовых мест на международных олимпиадах. Он предлагает упростить поступление в профильные университеты для таких школьников и ввести денежное вознаграждение за медали, которое может составлять от 1 до 3 миллионов рублей.