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Updated Сегодня, 07:38

Ветров предлагает ввести денежное вознаграждение за медальные успехи школьников

16 апреля 2024, 07:36
Глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил внедрить новую систему поощрения школьников, которые достигают успехов на международных научных олимпиадах.

В своем обращении к министру просвещения Сергею Кравцову, он подчеркнул, что участники олимпиад своими знаниями и упорством отстаивают честь и достоинство страны и нашей системы образования, пишет RT.

Например, в прошлом году российские школьники на олимпиаде по математике в Японии завоевали пять золотых и одну серебряную медаль. По мнению Михаила Ветрова, этот успех является лучшим доказательством нашей несгибаемой воли к победе и нашего противодействия несправедливой дискриминации.

В своем обращении Ветров просит министра оценить возможность внедрения государственной системы поощрения для школьников, достигающих призовых мест на международных олимпиадах. Он предлагает упростить поступление в профильные университеты для таких школьников и ввести денежное вознаграждение за медали, которое может составлять от 1 до 3 миллионов рублей.

По инициативе Михаила Ветрова, деньги можно было бы получить после достижения совершеннолетия.

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