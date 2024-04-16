Ветров предлагает ввести денежное вознаграждение за медальные успехи школьников

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
В своем обращении к министру просвещения Сергею Кравцову, он подчеркнул, что участники олимпиад своими знаниями и упорством отстаивают честь и достоинство страны и нашей системы образования, пишет RT.
Например, в прошлом году российские школьники на олимпиаде по математике в Японии завоевали пять золотых и одну серебряную медаль. По мнению Михаила Ветрова, этот успех является лучшим доказательством нашей несгибаемой воли к победе и нашего противодействия несправедливой дискриминации.
В своем обращении Ветров просит министра оценить возможность внедрения государственной системы поощрения для школьников, достигающих призовых мест на международных олимпиадах. Он предлагает упростить поступление в профильные университеты для таких школьников и ввести денежное вознаграждение за медали, которое может составлять от 1 до 3 миллионов рублей.
По инициативе Михаила Ветрова, деньги можно было бы получить после достижения совершеннолетия.