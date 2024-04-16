Водители толпятся и ругаются в очереди в ГИБДД в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Причина — перемены в законе: с 1 апреля иностранные водительские права необходимо заменить на удостоверения российского образца. На это у иностранцев есть год, тем не менее весь апрель в ГИБДД наблюдались толпы людей.
Известно, что мигрантов, получивших гражданство или ВНЖ в РФ, есть возможность заменить права без экзаменов. Поэтому и скопились очереди. А записаться через «Госуслуги» на ближайшее время сейчас тоже составляет трудность, пишет Е1.
Отпросилась с работы, приехала, согласна ждать целый день, потому что ближайшая запись на «Госуслугах» на 24 апреля. В здание не пускают, — пожаловалась екатеринбурженка.
По ее словам, людям приходится стоять в очереди в том числе на улице — в здании поместились не все. Идет дождь, и многие ссорятся «как собаки.
Ранее сообщалось, что 1,3 тысячи водительских прав выдали в регионе за два дня.