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Published Сегодня, 13:27

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Updated Сегодня, 13:29

Толпы водителей встали в очередь в ГИБДД в Екатеринбурге

Водители толпятся и ругаются в очереди в ГИБДД в Екатеринбурге

16 апреля 2024, 13:27
Фото: E1

Толпы водителей встали в очередь в ГИБДД в Екатеринбурге

Очередь наблюдается в ГИБДД на улице Чкалова в Екатеринбурге. Множество автомобилистов стремятся попасть к инспекторам с начала месяца.

Причина — перемены в законе: с 1 апреля иностранные водительские права необходимо заменить на удостоверения российского образца. На это у иностранцев есть год, тем не менее весь апрель в ГИБДД наблюдались толпы людей.

Известно, что мигрантов, получивших гражданство или ВНЖ в РФ, есть возможность заменить права без экзаменов. Поэтому и скопились очереди. А записаться через «Госуслуги» на ближайшее время сейчас тоже составляет трудность, пишет Е1.

Отпросилась с работы, приехала, согласна ждать целый день, потому что ближайшая запись на «Госуслугах» на 24 апреля. В здание не пускают, — пожаловалась екатеринбурженка.

По ее словам, людям приходится стоять в очереди в том числе на улице — в здании поместились не все. Идет дождь, и многие ссорятся «как собаки.

Ранее сообщалось, что 1,3 тысячи водительских прав выдали в регионе за два дня.

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