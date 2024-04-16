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Временные ограничения введены на трассе Екатеринбург — Курган из-за паводка

Временные ограничения введены на трассе Екатеринбург — Курган из-за паводка

16 апреля 2024, 06:00
Фото: 1MI
На участке автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган введены ограничения движения из-за паводка в Курганской области.

Ограничения введены для всех транспортных средств. Объехать Курганский регион, в котором произошел паводок, можно через Тюменскую область, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Сотрудники ведомства призвали автовладельцев не совершать поездки в Курган. Также они патрулируют данные дорожные участки. Осуществляется контроль безопасности, а также инспекторы сообщают водителям о том, по каким дорогам можно совершить объезд.

Напомним, автодорогу Екатеринбург — Курган признали опасной из-за паводка в Курганской области и угрозы затопления трассы.

Началась эвакуация жителей Курганской области из-за угрозы затопления
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