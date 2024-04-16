Временные ограничения введены на трассе Екатеринбург — Курган из-за паводка

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Ограничения введены для всех транспортных средств. Объехать Курганский регион, в котором произошел паводок, можно через Тюменскую область, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Сотрудники ведомства призвали автовладельцев не совершать поездки в Курган. Также они патрулируют данные дорожные участки. Осуществляется контроль безопасности, а также инспекторы сообщают водителям о том, по каким дорогам можно совершить объезд.
Напомним, автодорогу Екатеринбург — Курган признали опасной из-за паводка в Курганской области и угрозы затопления трассы.