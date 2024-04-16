Заморивший голодом сына сыроед отправлен в колонию в Сочи

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
Приговор был вынесен 16 апреля. Мужчину признали виновным в причинении вреда здоровью, повлекшим смерть.
Следствие считает, что Лютый переводил новорожденного сына на диету. Согласно правилам этой диеты, мальчик должен был питаться солнцем.
В итоге ребенок прожил всего 26 дней. Он скончался. Перед гибелью малыш весил 1,6 кг. Известно, что родился мальчик у сожительницы Максима. Рожала женщина дома и младенца пара не регистрировала.
Следствие полагает, что ребенок очень долго не ел. Когда родители захотели показать его врачу, он уже умер, пишет телеграм-канал SHOT.
На заседании Лютый сказал, что следить за сыном должна была его мать, так как он был занят работой. Ранее маме малыша назначили исправительные работы на два года.
Ранее сообщалось, что главный свердловский десантник пошел на СВО и избежал тюрьмы.