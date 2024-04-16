tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Зарплата в 20 тысяч для спасателей Свердловской области признана законной

Зарплату свердловских спасателей в 20 тысяч признали законной

16 апреля 2024, 11:14
Фото: Изображение Midjourney

Зарплата в 20 тысяч для спасателей Свердловской области признана законной

В Свердловской области прокуратура признала зарплату спасателей в 20 тысяч рублей законной. Нарушений в части зачисления зарплаты для представителей уральской базы Авиалесоохраны не найдено.

Ранее спасатели пожаловались, что получают очень низкие зарплаты. Теперь же проверка прокуратуры закончена, сообщает глава организации Александр Петров.

Также, по его данным, размер зарплаты все равно планируют увеличить. Но пока руководство думает, за счет чего эту задумку можно реализовать.

Напомним, что недавно спасатели одного из подразделений Авиалесоохраны сообщили, что отказываются тушить пожары из-за низкого заработка. Они сообщали, что получают около 20 тысяч.

Позднее выступил региональный министр природных ресурсов Денис Мамонтов, который сказал, что спасатели в среднем зарабатывают по 40 тысяч.

Никакого саботажа: сотрудники уральской Авиалесоохраны будут работать в сезон пожаров
Узнать подробнее
Читайте также:
Крупная фирма из Екатеринбурга не платит зарплаты и прикрывается «Крокусом»Зарплата строителей в Свердловской области выросла на 117%С 1 апреля на 18% поднимут зарплаты старостам сел и деревень под Нижним Тагилом
#Дарья Сорокина#Экономика#Прокуратура#Свердловская область#Спасатели#Зарплата#Руководство#Александр Петров#Екатеринбург#Авиалесоохрана#Денис Мамонтов
Подпишитесь
18+. «Пацанская Россия. Нижний Тагил»
Вчера, 14:20
Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны
Вчера, 11:40
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
Вчера, 12:06
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Вчера, 09:54
В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул
Вчера, 14:14
«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги
Сегодня, 04:00
"