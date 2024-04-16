Зарплату свердловских спасателей в 20 тысяч признали законной

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Ранее спасатели пожаловались, что получают очень низкие зарплаты. Теперь же проверка прокуратуры закончена, сообщает глава организации Александр Петров.
Также, по его данным, размер зарплаты все равно планируют увеличить. Но пока руководство думает, за счет чего эту задумку можно реализовать.
Напомним, что недавно спасатели одного из подразделений Авиалесоохраны сообщили, что отказываются тушить пожары из-за низкого заработка. Они сообщали, что получают около 20 тысяч.
Позднее выступил региональный министр природных ресурсов Денис Мамонтов, который сказал, что спасатели в среднем зарабатывают по 40 тысяч.