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Женщина закидала булыжниками окна кафе на Вагонке в Нижнем Тагиле

Женщина закидала булыжниками окна кафе на Вагонке в Нижнем Тагиле

16 апреля 2024, 11:24
Фото: 1MI
На Вагонке в Нижнем Тагиле дебоширка закидала окна кафе булыжниками. Это произошло в утреннее время 14 апреля на улице Юности.

Пострадало имущество заведения «Вилка Ложка». Очевидцы сняли происходящее на видео. Причины поступка женщины неизвестны, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Одна из свидетельниц событий решила рассказал о дебоширке по номеру 112. Однако никто по вызову не приехал, но перезвонил оператор.

Верно в народе говорят: «нет тела, нет дела». И для чего тогда даются советы, в случае ЧП звонить на 112, — пожаловалась тагильчанка.

Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли машину с двумя женщинами и 6-летним ребенком в Екатеринбурге.

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