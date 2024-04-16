Женщина закидала булыжниками окна кафе на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Пострадало имущество заведения «Вилка Ложка». Очевидцы сняли происходящее на видео. Причины поступка женщины неизвестны, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Одна из свидетельниц событий решила рассказал о дебоширке по номеру 112. Однако никто по вызову не приехал, но перезвонил оператор.
Верно в народе говорят: «нет тела, нет дела». И для чего тогда даются советы, в случае ЧП звонить на 112, — пожаловалась тагильчанка.
Ранее сообщалось, что неизвестные обстреляли машину с двумя женщинами и 6-летним ребенком в Екатеринбурге.