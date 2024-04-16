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Житель Екатеринбурга устроил серьезное ДТП и выиграл машину в викторине

Житель Екатеринбурга устроил серьезное ДТП и выиграл машину в викторине

16 апреля 2024, 12:59
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга Сергей, который год назад устроил аварию на Porsche на трассе, выиграл машину в викторине «Опорный край». Он уже пришел за своим «Москвичем».

Напомним, что год назад этот мужчина ехал на иномарке с номером 666 и снес дорожников на трассе, пишет Е1.

Авария произошла 3 апреля прошлого года на свердловской трассе. На дороге стояла ГАЗель (она ней проводились дорожные работы), в которую влетел мужчина на Porsche. Травмы получили водитель и пассажирка.

Известно, что Сергей и его супруга — многодетные. Их младшей дочке шесть лет, а старшей — 13. Выигранная машина будет не первой в коллекции семьи.

Ранее сообщалось, что жительница Невьянска выиграла машину в викторине «Опорный край». Она работает продавцом-кассиром. Выигрышу женщина очень рада.

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#Дарья Сорокина#Общество#ДТП#Свердловская область#Иномарка#Трасса#Викторина#Пострадавшие#Дорожники#Екатеринбург#Москвич#Опорный край
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