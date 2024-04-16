Житель Екатеринбурга устроил серьезное ДТП и выиграл машину в викторине

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
Напомним, что год назад этот мужчина ехал на иномарке с номером 666 и снес дорожников на трассе, пишет Е1.
Авария произошла 3 апреля прошлого года на свердловской трассе. На дороге стояла ГАЗель (она ней проводились дорожные работы), в которую влетел мужчина на Porsche. Травмы получили водитель и пассажирка.
Известно, что Сергей и его супруга — многодетные. Их младшей дочке шесть лет, а старшей — 13. Выигранная машина будет не первой в коллекции семьи.
Ранее сообщалось, что жительница Невьянска выиграла машину в викторине «Опорный край». Она работает продавцом-кассиром. Выигрышу женщина очень рада.