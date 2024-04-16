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Жители Екатеринбурга пожаловались на шумных посетителей пивной лавки

Жители Екатеринбурга пожаловались на шумных посетителей пивной лавки

16 апреля 2024, 06:59
Фото: 1MI
В Екатеринбурге местные жители пожаловались на шум по ночам, который на протяжении двух лет устраивают посетители пивной лавки, расположенной неподалеку от жилого дома на улице Малышева.

По словам жильцов ближайшего дома, пьяные компании часто шумят и смеются, иногда также устраивают драки. Как рассказала одна из местных жительниц, полиция на звонки не реагирует, пишет Е1.

Год назад жильцы обращались в районную прокуратуру, требуя избавить их от пьяных компаний. В надзорном органе обращение переадресовали в полицию и на этом дело остановилось.

Напомним, в Екатеринбурге двое мужчин устраивали шумные вечеринки в квартире, где они проживали. Выяснилось, что они оба находились в розыске — один за кражу, другой за неуплату алиментов.

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