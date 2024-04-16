Жители Екатеринбурга пожаловались на шумных посетителей пивной лавки

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
По словам жильцов ближайшего дома, пьяные компании часто шумят и смеются, иногда также устраивают драки. Как рассказала одна из местных жительниц, полиция на звонки не реагирует, пишет Е1.
Год назад жильцы обращались в районную прокуратуру, требуя избавить их от пьяных компаний. В надзорном органе обращение переадресовали в полицию и на этом дело остановилось.
Напомним, в Екатеринбурге двое мужчин устраивали шумные вечеринки в квартире, где они проживали. Выяснилось, что они оба находились в розыске — один за кражу, другой за неуплату алиментов.