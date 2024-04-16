Жители Нижнего Тагила назвали место для идеального отпуска в 2024 году

Число тех, кто уверен, что лучше всего отдыхать в России, больше сторонников «берега турецкого» — 9% против 7%. Из российских направлений опрошенные жители Нижнего Тагила чаще всего называли Крым и побережье Черного моря в Краснодарском крае. Также популярностью пользуются такие направления, как Байкал, Дагестан и Алтай.