tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Четверть жителей Нижнего Тагила мечтает провести отпуск на море

Жители Нижнего Тагила назвали место для идеального отпуска в 2024 году

16 апреля 2024, 10:28
Фото: 1MI

Четверть жителей Нижнего Тагила мечтает провести отпуск на море

Четверть тагильчан хотела бы отправиться летом к теплому летнему морю.

Побережье море — идеальное место для отдыха летом, в этом уверены 25% опрошенных тагильчан, говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Еще 16% горожан уверены, что уезжать из родного города в отпуск не стоит. 12% тагильчан в положенные по закону дни отдыха собираются отправиться на дачу.

Число тех, кто уверен, что лучше всего отдыхать в России, больше сторонников «берега турецкого» — 9% против 7%. Из российских направлений опрошенные жители Нижнего Тагила чаще всего называли Крым и побережье Черного моря в Краснодарском крае. Также популярностью пользуются такие направления, как Байкал, Дагестан и Алтай.

Из зарубежных стран тагильчане охотнее всего отправились бы в Турцию, Египет и азиатские страны. А вот Европа в ответах тагильчан практически не фигурирует.

Ранее на Мальдивах акула чуть не откусила ногу россиянину.

Во сколько обойдется летний отдых жителям Свердловской области в 2024 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Власти ответили на претензии работников детдома в Нижнем ТагилеРаботодатель в Березовском не дал отпуск многодетной матери и пошел под судЖитель Краснотурьинска уехал в отпуск на озеро и вытащил из воды тонущего человека
#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Россия#Отдых#Отпуск#За рубежом#Екатеринбург#Курорты
Подпишитесь
18+. «Пацанская Россия. Нижний Тагил»
Вчера, 14:20
Итоги недели: Росприроднадзор vs предприятия, плохая вода в Тагиле и навозные фонтаны
Вчера, 11:40
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
Вчера, 12:06
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
Вчера, 09:54
В Невьянске рыбак провалился под лед и утонул
Вчера, 14:14
«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги
Сегодня, 04:00
"