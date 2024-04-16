Жители Нижнего Тагила назвали место для идеального отпуска в 2024 году

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Побережье море — идеальное место для отдыха летом, в этом уверены 25% опрошенных тагильчан, говорится в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob.
Еще 16% горожан уверены, что уезжать из родного города в отпуск не стоит. 12% тагильчан в положенные по закону дни отдыха собираются отправиться на дачу.
Число тех, кто уверен, что лучше всего отдыхать в России, больше сторонников «берега турецкого» — 9% против 7%. Из российских направлений опрошенные жители Нижнего Тагила чаще всего называли Крым и побережье Черного моря в Краснодарском крае. Также популярностью пользуются такие направления, как Байкал, Дагестан и Алтай.
Из зарубежных стран тагильчане охотнее всего отправились бы в Турцию, Египет и азиатские страны. А вот Европа в ответах тагильчан практически не фигурирует.
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