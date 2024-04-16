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Прописка и второе жилье мешают жителям Оренбурга получить выплаты

Жители Оренбурга не могут получить компенсацию за затопленные дома из-за прописки

16 апреля 2024, 07:25
Фото: 56orb.ru

Прописка и второе жилье мешают жителям Оренбурга получить выплаты

Жители Оренбурга начали подавать заявления для получения выплат за их затопленные дома. Однако выяснилось, что для получения денег нужно пройти через целые испытания. К примеру, если у человека есть другое жилье или отсутствует прописка в затопленном доме, то выплату он не получит.

Ранее власти Оренбурга пообещали жителям выплаты. И хоть сумма небольшая, люди на них рассчитывали, сообщает 56orb.ru.

Так, жителям СНТ в районе Зеленхоза уже отказали в выплатах. Местные уверяют, что им не разъяснили причины отказа. Тем не менее им известно, что комиссия побывала в тех домах, откуда вода уже отступила. Ряд предметов члены комиссии не стали вносить в перечень предметов первой необходимости. К примеру, в число необходимых для жизни предметов не вошла стиральная машинка. Значит, что выплата за нее не предусмотрена.

Жители самого Оренбурга тоже столкнулись с отказом в выплатах. Одна семья рассказала, что они продали жилье и начали возводить дом в Дубовом Плесе. На некоторое время мать, отец и ребенок были прописаны в жилье у родителей, а жили около четырех лет в арендуемой квартире. Паводок случился, когда намечался переезд. Прописаться в доме все члены семьи не успели. Значит выплаты для них не будет.

Кто не прописан и не жил в доме, ничего не получит, — пожаловалась местная жительница Анастасия.

Немного проще тем гражданам, которые постоянно жили в доме хоть и не были прописаны там. Для подтверждения факта проживания нужно предоставить справки от соседей. Три человека должны подтвердить факт проживания в жилье. Эти соседи сами должны быть прописаны в доме. Иначе ничего не выйдет.

Вместе с этими документами комиссии нужно показать квитки за оплату ЖКХ, справку с работы, из садика или школы, — поделился житель Сергей.

Выплаты, вероятнее всего, не получат и те, кто владеет каким-либо другим жильем. Неважно, что это за жилье — «однушка», купленная на будущее ребенка, квартира в наследство и так далее.

Человеку, который живет в своей квартире в городе, но все деньги долгие годы вкладывал в возведение дачного дома, чтобы перебраться туда на пенсии, также не получит компенсацию.

Ранее сообщалось, что паводок в Екатеринбурге закончится через полторы недели.

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