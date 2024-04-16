Жители Оренбурга не могут получить компенсацию за затопленные дома из-за прописки

Жители самого Оренбурга тоже столкнулись с отказом в выплатах. Одна семья рассказала, что они продали жилье и начали возводить дом в Дубовом Плесе. На некоторое время мать, отец и ребенок были прописаны в жилье у родителей, а жили около четырех лет в арендуемой квартире. Паводок случился, когда намечался переезд. Прописаться в доме все члены семьи не успели. Значит выплаты для них не будет.