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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Жители затопленного поселка в Оренбурге пожаловались Путину

Жители затопленного поселка в Оренбурге пожаловались Путину

16 апреля 2024, 12:04
Фото: Скрин с видео «Оренбург Очевидец»
Жители поселка в Оренбурге обратились к президенту РФ Владимиру Путину после затопления. Они рассказали, что потеряли все и хотят получить выплаты.

Видеообращение к Владимиру Путину записали жители «Дубового плеса», пишет 56orb.ru.

В этом населенном пункте живет около тысячи человек. Сейчас дома этих людей ушли под воду. Оренбуржцы утверждают, что сообщения о приближающейся воде и важности эвакуации были очень запоздалыми.

Теперь же люди более 10 дней живут у родных, либо в пунктах временного размещения. При этом у многих из них есть ипотеки, кредиты.

Кто-то из местных имеет в собственности два дома, но у кого-то не было прописки. Теперь они боятся, что останутся без выплат. Люди просят президента не бросать их в этой тяжелой ситуации.

Похожие видеообращения записали жители СНТ «Медик», «Банковец», «Строитель» и «Коммунальник», ТСН Ивановское и СНТ Заря.

Ранее жители Оренбурга пожаловались на то, что не все получат компенсацию за затопленное жилье.

Глава Оренбурга призвал жителей уезжать прямо сейчас
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