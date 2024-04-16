Жители затопленного поселка в Оренбурге пожаловались Путину

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Видеообращение к Владимиру Путину записали жители «Дубового плеса», пишет 56orb.ru.
В этом населенном пункте живет около тысячи человек. Сейчас дома этих людей ушли под воду. Оренбуржцы утверждают, что сообщения о приближающейся воде и важности эвакуации были очень запоздалыми.
Теперь же люди более 10 дней живут у родных, либо в пунктах временного размещения. При этом у многих из них есть ипотеки, кредиты.
Кто-то из местных имеет в собственности два дома, но у кого-то не было прописки. Теперь они боятся, что останутся без выплат. Люди просят президента не бросать их в этой тяжелой ситуации.
Похожие видеообращения записали жители СНТ «Медик», «Банковец», «Строитель» и «Коммунальник», ТСН Ивановское и СНТ Заря.
Ранее жители Оренбурга пожаловались на то, что не все получат компенсацию за затопленное жилье.