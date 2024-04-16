Жительница Невьянска выиграла машину в викторине «Опорный край»

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Победительницу зовут Наталья Мирная, сообщает «ТВ-Невьянск». У Натальи напряженный график работы продавца-кассира в одном из магазинов.
Победительница рассказала, что она с дочкой в один из дней выборов пришла проголосовать. Затем они подошли к волонтерам, которые выдали им медаль и карточку с номером, который в последствии оказался выигрышным.
Я ждала 12 апреля, ждала этого момента, смотрела передачу и выпал мой счастливый номерок. Я была в шоке. Теперь я самая счастливая. Я обычный работник, продавец-кассир, которая выиграла машину. Мне очень повезло, — поделилась эмоциями Наталья.
Ранее сообщалось, что уборщица из села под Екатеринбургом выиграла в викторине квартиру. Всего призы в викторине выиграли 2165 свердловчан.