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Жительница Невьянска выиграла машину в викторине «Опорный край»

Жительница Невьянска выиграла машину в викторине «Опорный край»

16 апреля 2024, 06:56
Фото: 1MI
В Невьянске местная жительница выиграла «Москвич» благодаря участию в «Опорном крае». Раньше она никогда ничего не выигрывала в розыгрышах.

Победительницу зовут Наталья Мирная, сообщает «ТВ-Невьянск». У Натальи напряженный график работы продавца-кассира в одном из магазинов.

Победительница рассказала, что она с дочкой в один из дней выборов пришла проголосовать. Затем они подошли к волонтерам, которые выдали им медаль и карточку с номером, который в последствии оказался выигрышным.

Я ждала 12 апреля, ждала этого момента, смотрела передачу и выпал мой счастливый номерок. Я была в шоке. Теперь я самая счастливая. Я обычный работник, продавец-кассир, которая выиграла машину. Мне очень повезло, — поделилась эмоциями Наталья.

Ранее сообщалось, что уборщица из села под Екатеринбургом выиграла в викторине квартиру. Всего призы в викторине выиграли 2165 свердловчан.

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#Дарья Сорокина#Общество#Победа#Невьянск#Машина#Лотерея#Невьянский район#Екатеринбург#Москвич#Опорный край
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