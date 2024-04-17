14,5 тонн какао-бобов завезено в Свердловскую область

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Продукция была произведена в Индонезии, Эквадоре, Мадагаскаре и ряде других стран, сообщили в региональном Россельхознадзоре.
После поставки товара был произведен контроль товара. Проверялись в том числе документация. В итоге никаких нарушений закона проверяющие не нашли. Опасных какао-бобов специалисты тоже не увидели.
В последствии был составлен акт карантинного контроля. Какао-бобы разрешили использовать по назначению.
Ранее сообщалось, что 35 тонн орехов и клубники завезли в Екатеринбург.