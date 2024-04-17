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14,5 тонн какао-бобов завезено в Свердловскую область

14,5 тонн какао-бобов завезено в Свердловскую область

17 апреля 2024, 07:22
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловскую область ввезли 14,5 тонн какао-бобов. Партия была доставлена из Нидерландов на склад. Поступление товара произошло 16 апреля.

Продукция была произведена в Индонезии, Эквадоре, Мадагаскаре и ряде других стран, сообщили в региональном Россельхознадзоре.

После поставки товара был произведен контроль товара. Проверялись в том числе документация. В итоге никаких нарушений закона проверяющие не нашли. Опасных какао-бобов специалисты тоже не увидели.

В последствии был составлен акт карантинного контроля. Какао-бобы разрешили использовать по назначению.

Ранее сообщалось, что 35 тонн орехов и клубники завезли в Екатеринбург.

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#Дарья Сорокина#Общество#Проверка#Свердловская область#Продукты#Документы#Поставка#Екатеринбург#Бельгия#Индонезия#Какао-бобы
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