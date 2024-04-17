tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

В Нижнем Тагиле простятся с 20-летним погибшим на СВО

20-летний юноша из Нижнего Тагила погиб на СВО

17 апреля 2024, 06:30
Фото: «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле простятся с 20-летним погибшим на СВО

На спецоперации погиб 20-летний молодой человек Дмитрий Дутчак. Ему было 20 лет.

Скончался он под Донецком. На СВО он отправился два года назад, в сентябре. Его возвращения ждали мать и брат, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Брат рассказал, что в мае Дмитрий вернулся из армии. И только он устроился на работу, как в сентябре отправился на СВО. Его родные очень переживали, вдруг с ним что-то произойдет. Сам Дмитрий держался спокойно.

Дмитрий был добрым, мирным, отзывчивым и очень смелым человеком. И смотрел в лицо любым трудностям. Он был так молод и любил жизнь. Строил большие планы, — поделился брат.

Прощание пройдет 18 апреля в 11:30 в большом зале похоронного дома «Реквием» на улице Челюскинцев.

Ранее житель Березовского погиб на СВО в день рождения.

Семьянин и рабочий завода из Каменска-Уральского погиб на СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Сапер из Свердловской области с позывным Молчун погиб на СВОЖитель Артемовского погиб на СВОТагильчанин Сергей Брагин погиб на СВО
#Дарья Сорокина#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Работа#Армия#Юноша#Прощание#18+#Екатеринбург#Погиб#СВО#Спецоперация#Родные#Боец СВО
Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
Сегодня, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
Сегодня, 07:31
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
15 апреля, 12:06
Чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и 2000-е годы?
15 апреля, 14:12
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
Сегодня, 03:30
Дожди и мокрый снег придут в Свердловскую область
Сегодня, 05:46
"