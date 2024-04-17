20-летний юноша из Нижнего Тагила погиб на СВО

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
Скончался он под Донецком. На СВО он отправился два года назад, в сентябре. Его возвращения ждали мать и брат, сообщается в паблике «Инцидент Нижний Тагил».
Брат рассказал, что в мае Дмитрий вернулся из армии. И только он устроился на работу, как в сентябре отправился на СВО. Его родные очень переживали, вдруг с ним что-то произойдет. Сам Дмитрий держался спокойно.
Дмитрий был добрым, мирным, отзывчивым и очень смелым человеком. И смотрел в лицо любым трудностям. Он был так молод и любил жизнь. Строил большие планы, — поделился брат.
Прощание пройдет 18 апреля в 11:30 в большом зале похоронного дома «Реквием» на улице Челюскинцев.
Ранее житель Березовского погиб на СВО в день рождения.