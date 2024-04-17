Аномальная жара надвигается на Свердловскую область

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Перейти на летнюю одежду уже очень скоро придется свердловчанам. Синоптики прогнозируют сильную жару с 18 по 22 апреля. Предупреждение опубликовало УГМС.
Так, в четверг, 18 апреля, потеплеет до 21 градуса, а в пятницу — уже до 26 градусов. Потепление может сопровождаться штормом, порывы ветра составят до 18м/с.
Солнышко будет активно припекать везде, кроме севера области. Обычно в это время года на Среднем Урале холоднее примерно на 7 градусов. Такая же погода установится в Челябинской и Курганской областях, а также отдельных районах Пермского края.
Ранее в Свердловской области прогремели первые грозы.