tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Аномальная жара надвигается на Свердловскую область

Аномальная жара надвигается на Свердловскую область

17 апреля 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney

Аномальная жара надвигается на Свердловскую область

В Свердловской области ближайшая неделя будет очень жаркой. Регион накроет теплый атмосферный фронт.

Перейти на летнюю одежду уже очень скоро придется свердловчанам. Синоптики прогнозируют сильную жару с 18 по 22 апреля. Предупреждение опубликовало УГМС.

Так, в четверг, 18 апреля, потеплеет до 21 градуса, а в пятницу — уже до 26 градусов. Потепление может сопровождаться штормом, порывы ветра составят до 18м/с.

Солнышко будет активно припекать везде, кроме севера области. Обычно в это время года на Среднем Урале холоднее примерно на 7 градусов. Такая же погода установится в Челябинской и Курганской областях, а также отдельных районах Пермского края.

Ранее в Свердловской области прогремели первые грозы.

Когда в Нижний Тагил придет летняя жара?
Узнать подробнее
Читайте также:
Дождливая погода накроет Нижний Тагил в выходныеСиноптики пообещали 30-градусную жару в Челябинской областиЖителям Екатеринбурга запретят ходить в лес и жарить шашлыки
#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Температура воздуха#Погода#Прогноз погоды#Екатеринбург#Аномальная жара
Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
Сегодня, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
Сегодня, 07:31
В самом центре Екатеринбурга рыбак выловил огромного судака
Сегодня, 10:38
Спасение животных и лесов: как развивается нацпроект «Экология» на Среднем Урале
Сегодня, 11:13
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
Сегодня, 03:30
Дожди и мокрый снег придут в Свердловскую область
Сегодня, 05:46
"