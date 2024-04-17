Авиарейс Дубай — Екатеринбург отменен из-за ливней

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Сильные ливни разразили в ОАЭ 16 апреля. В связи с этим рейсы воздушного транспорта массово отменяют, а для наземных транспортных средств ввели ограничения.
Рейс из Екатеринбурга в Дубай тоже отменен. Сведения об отмене вылетов появились на онлайн-экране аэропорта Кольцово.
Напомним, 16 апреля 2024 года в Москве был отменен вылет самолета из Внуково в Екатеринбург. Почему было принято решение об отмене данного авиационного рейса неизвестно.