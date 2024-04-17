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Авиарейс Дубай — Екатеринбург отменен из-за ливней

Авиарейс Дубай — Екатеринбург отменен из-за ливней

17 апреля 2024, 06:08
Фото: 1MI
Авиарейс Дубай — Екатеринбург авиакомпании Fludubai решили отменить в связи с непогодой в Дубае. Начало полета должно было состояться ночью 17 апреля 2024 года.

Сильные ливни разразили в ОАЭ 16 апреля. В связи с этим рейсы воздушного транспорта массово отменяют, а для наземных транспортных средств ввели ограничения.

Рейс из Екатеринбурга в Дубай тоже отменен. Сведения об отмене вылетов появились на онлайн-экране аэропорта Кольцово.

Напомним, 16 апреля 2024 года в Москве был отменен вылет самолета из Внуково в Екатеринбург. Почему было принято решение об отмене данного авиационного рейса неизвестно.

Самолет из Екатеринбурга в Таджикистан был задержан почти на 11 часов
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