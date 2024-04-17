Было хорошо, сейчас — ничего нет: жители Рудника ждут благоустройство местного парка

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Конечно, картина, которую мы видим ранней весной, отличается от летнего цветущего вида. Однако, существенно в хорошую погоду именно в этом парке ничего не поменяется. В периметре лесопарковой зоны уже сейчас видна минимальная инфраструктура, банальное отсутствие скамеек и мест для занятия спортом.
Из имеющегося — уложенная асфальтом дорога длиною в 500 метров. Кольцо для игры в баскетбол и детская горка. На этом все. В настоящее время эту территорию спасают богатая растительность, густые деревья, птицы, облюбовавшие кормушки и скворечники, а еще не боящиеся людей белки.
Местная жительница Кристина, неспешно прогуливавшаяся по парку, рассказала корреспонденту, что недавно вернулась в Россию, поэтому про голосование по благоустройству она пока не слышала. Но девушка с удовольствием поделилась воспоминаниями о парке.
Я всю жизнь здесь прожила, всегда в этот парк ходила. Это самое приятное место Рудника, парк и школа №24, которую отремонтировали. Раньше очень классное место было, в какой-то момент его запустили. Очень жду возвращения. Кроме асфальтированной дорожки здесь ничего нет. Раньше были два футбольных поля, качели, библиотека, детская баскетбольная площадка. Здесь еще была мини-сцена, какие-то мероприятия проводили. Например, футбольные соревнования, приезжали к нам из города. Давно ничего такого уже нет. Очень давно, — рассказала тагильчанка.
Татьяна, жительница Рудника им. III Интернационала с 25-летним стажем, живет рядом с парком, поэтому ходит по нему довольно часто. Она рассказала, что в этом парке ежедневно гуляют пожилые люди и родители с колясками.
Мы здесь белочек подкармливаем, голубей. После окончания школы я училась в училище на Тагилстрое, я еще Рудник не знала, но уже приезжала в этот парк. Здесь стояли качели-лодочки, ларьки с мороженым, а там, где разрушенное здание, была танцплощадка. Раньше на Руднике хорошо было, а сейчас ни дорог, ничего. Парк у нас хороший, всегда был густой, вот елочки отрастают. Хорошо, что освещение включают. В городе вот хорошо, тренажеры есть. Еще тут за лесом живет мужчина, он зимой обустраивает горку и каток детям, весь Рудник сюда приходит.
В парке на удивление чисто, мусора практически нет. Местная жительница пояснила, что по осени и весной здесь часто выходят на субботник школьники.
Татьяна рассказала, что летом в этом парке собирают грибы, еще ребята катаются на скейтбордах и самокатах. Лавочки были, вспоминает женщина, но их растащили. В летнее время местные жители выбираются сюда на шашлыки, однако никаких специальных площадок для этого нет.
Утром бегают спортсмены. Летом играют в футбол. Моя дочь жила на Руднике с внуком. Когда ему исполнилось 18 лет, они решили переехать в центр города, мол «что мы на Руднике забыли?».
Перед нами идет мужчина с пустой детской коляской. Татьяна рассказала, что это ее сосед Роман, он инвалид. Говорит, что гуляет здесь часто «по ровненькому», потому что больше негде. В разговоре с корреспондентом мужчина признался, что не ожидает благоустройства этой территории.
Сколько раз лавочки делают, их воруют. Почему вспомнили про парк? Много раз голосовали, Вагонку берут первую, а мы не побеждаем, — сетует Роман.
Во время разговора с TagilCity.ru Татьяна поздоровалась с идущей навстречу пожилой женщиной. Ее имя Валентина, ей 82 года. Раньше во время работы на комбинате она жила на Тагилстрое. Потом после выхода на пенсию и после смерти мужа купила дом на Руднике, с тех пор и живет здесь — с 2007-го. Еще успела поработать проводником на железной дороге, маляром, в домоуправлении.
Я гуляю здесь каждый день, делаю по три километра и домой иду. Зимой и летом мы ходим вкруговую, кто-то на лыжах ездит. Благоустройство очень хотим, чтобы были скамейки, а то пенсионерам негде присесть, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru Валентина.
Валентина иногда ездит в город к сестре-близняшке. Они гуляют по Народному парку, где есть места для сидения и дорожки протяженностью в 2 километра.
У нас пожилых тут очень много, у кого ноги болят, кто-то хромает. Скамеечки обязательно надо, — уверена Валентина.
Проект, за который голосуют тагильчане, подразумевает обустройство спортплощадок для воркаута и игровых зон для детей до 14 лет, строительство площадки отдыха с подиумом, устройство дорожки для бега по периметру лесопарковой зоны, установка скамеек и урн, оснащение парка фонарями и видеонаблюдением. Зеленые насаждения будет сохранены максимально.
Жители Рудника ценят район за спокойный, размеренный ритм жизни, за его «более-менее» экологию и удаленность от вредных производств. Рассказывают, что там практически никогда не пахнет выбросами, в отличие от ситуации в городе. Хочется верить, что у этих общительных и душевных людей обязательно появятся и скамейки, и места для активности взрослых и детей.