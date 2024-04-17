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Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

В Нижнем Тагиле жители Рудника мечтают о благоустройстве забытого парка

Было хорошо, сейчас — ничего нет: жители Рудника ждут благоустройство местного парка

17 апреля 2024, 05:09
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле жители Рудника мечтают о благоустройстве забытого парка

В Свердловской области жители населенных пунктов активно голосуют за объекты благоустройства. TagilCity.ru побывал на одной из шести территорий таких территорий Нижнего Тагила. Смело можно сказать, что именно парку Рудника как никому нужна эта победа. Подробнее в материале TagilCity.ru.

Конечно, картина, которую мы видим ранней весной, отличается от летнего цветущего вида. Однако, существенно в хорошую погоду именно в этом парке ничего не поменяется. В периметре лесопарковой зоны уже сейчас видна минимальная инфраструктура, банальное отсутствие скамеек и мест для занятия спортом.

Из имеющегося — уложенная асфальтом дорога длиною в 500 метров. Кольцо для игры в баскетбол и детская горка. На этом все. В настоящее время эту территорию спасают богатая растительность, густые деревья, птицы, облюбовавшие кормушки и скворечники, а еще не боящиеся людей белки.

Фото: tagilcity.ru

Местная жительница Кристина, неспешно прогуливавшаяся по парку, рассказала корреспонденту, что недавно вернулась в Россию, поэтому про голосование по благоустройству она пока не слышала. Но девушка с удовольствием поделилась воспоминаниями о парке.

Я всю жизнь здесь прожила, всегда в этот парк ходила. Это самое приятное место Рудника, парк и школа №24, которую отремонтировали. Раньше очень классное место было, в какой-то момент его запустили. Очень жду возвращения. Кроме асфальтированной дорожки здесь ничего нет. Раньше были два футбольных поля, качели, библиотека, детская баскетбольная площадка. Здесь еще была мини-сцена, какие-то мероприятия проводили. Например, футбольные соревнования, приезжали к нам из города. Давно ничего такого уже нет. Очень давно, — рассказала тагильчанка.
Фото: tagilcity.ru

Татьяна, жительница Рудника им. III Интернационала с 25-летним стажем, живет рядом с парком, поэтому ходит по нему довольно часто. Она рассказала, что в этом парке ежедневно гуляют пожилые люди и родители с колясками.

Мы здесь белочек подкармливаем, голубей. После окончания школы я училась в училище на Тагилстрое, я еще Рудник не знала, но уже приезжала в этот парк. Здесь стояли качели-лодочки, ларьки с мороженым, а там, где разрушенное здание, была танцплощадка. Раньше на Руднике хорошо было, а сейчас ни дорог, ничего. Парк у нас хороший, всегда был густой, вот елочки отрастают. Хорошо, что освещение включают. В городе вот хорошо, тренажеры есть. Еще тут за лесом живет мужчина, он зимой обустраивает горку и каток детям, весь Рудник сюда приходит.

В парке на удивление чисто, мусора практически нет. Местная жительница пояснила, что по осени и весной здесь часто выходят на субботник школьники.

Фото: tagilcity.ru

Татьяна рассказала, что летом в этом парке собирают грибы, еще ребята катаются на скейтбордах и самокатах. Лавочки были, вспоминает женщина, но их растащили. В летнее время местные жители выбираются сюда на шашлыки, однако никаких специальных площадок для этого нет.

Утром бегают спортсмены. Летом играют в футбол. Моя дочь жила на Руднике с внуком. Когда ему исполнилось 18 лет, они решили переехать в центр города, мол «что мы на Руднике забыли?».

Перед нами идет мужчина с пустой детской коляской. Татьяна рассказала, что это ее сосед Роман, он инвалид. Говорит, что гуляет здесь часто «по ровненькому», потому что больше негде. В разговоре с корреспондентом мужчина признался, что не ожидает благоустройства этой территории.

Сколько раз лавочки делают, их воруют. Почему вспомнили про парк? Много раз голосовали, Вагонку берут первую, а мы не побеждаем, — сетует Роман.
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Во время разговора с TagilCity.ru Татьяна поздоровалась с идущей навстречу пожилой женщиной. Ее имя Валентина, ей 82 года. Раньше во время работы на комбинате она жила на Тагилстрое. Потом после выхода на пенсию и после смерти мужа купила дом на Руднике, с тех пор и живет здесь — с 2007-го. Еще успела поработать проводником на железной дороге, маляром, в домоуправлении.

Я гуляю здесь каждый день, делаю по три километра и домой иду. Зимой и летом мы ходим вкруговую, кто-то на лыжах ездит. Благоустройство очень хотим, чтобы были скамейки, а то пенсионерам негде присесть, — рассказала корреспонденту TagilCity.ru Валентина.
Фото: tagilcity.ru

Валентина иногда ездит в город к сестре-близняшке. Они гуляют по Народному парку, где есть места для сидения и дорожки протяженностью в 2 километра.

У нас пожилых тут очень много, у кого ноги болят, кто-то хромает. Скамеечки обязательно надо, — уверена Валентина.
Фото: tagilcity.ru

Проект, за который голосуют тагильчане, подразумевает обустройство спортплощадок для воркаута и игровых зон для детей до 14 лет, строительство площадки отдыха с подиумом, устройство дорожки для бега по периметру лесопарковой зоны, установка скамеек и урн, оснащение парка фонарями и видеонаблюдением. Зеленые насаждения будет сохранены максимально.

Фото: сайт 66.gorodsreda.ru

Жители Рудника ценят район за спокойный, размеренный ритм жизни, за его «более-менее» экологию и удаленность от вредных производств. Рассказывают, что там практически никогда не пахнет выбросами, в отличие от ситуации в городе. Хочется верить, что у этих общительных и душевных людей обязательно появятся и скамейки, и места для активности взрослых и детей.

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