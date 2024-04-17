Было хорошо, сейчас — ничего нет: жители Рудника ждут благоустройство местного парка

Во время разговора с TagilCity.ru Татьяна поздоровалась с идущей навстречу пожилой женщиной. Ее имя Валентина, ей 82 года. Раньше во время работы на комбинате она жила на Тагилстрое. Потом после выхода на пенсию и после смерти мужа купила дом на Руднике, с тех пор и живет здесь — с 2007-го. Еще успела поработать проводником на железной дороге, маляром, в домоуправлении.