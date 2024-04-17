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Дожди и мокрый снег придут в Свердловскую область

Дожди и мокрый снег придут в Свердловскую область

17 апреля 2024, 05:46
Фото: Изображение Midjourney
Осадки в виде дождя и мокрого снега в Свердловской области прогнозируются 17 апреля 2024 года.

Осадки ожидаются небольшими. В северной части региона также возможен мокрый снег, рассказали в УГМС.

Помимо этого в регионе может усилиться ветер, чьи порывы достигнут 15 метров. В Екатеринбурге в дневное время возможна переменная облачность, сильных осадков не прогнозируется. Также в городе может потеплеть до +15 градусов.

Напомним, 16 апреля 2024 года в свердловском регионе прогнозировались недолговременные дожди и грозы. Температура днем была +12 градусов, а порывы ветра достигали 12 метров.

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