Дожди и мокрый снег придут в Свердловскую область

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:46
Осадки ожидаются небольшими. В северной части региона также возможен мокрый снег, рассказали в УГМС.
Помимо этого в регионе может усилиться ветер, чьи порывы достигнут 15 метров. В Екатеринбурге в дневное время возможна переменная облачность, сильных осадков не прогнозируется. Также в городе может потеплеть до +15 градусов.
Напомним, 16 апреля 2024 года в свердловском регионе прогнозировались недолговременные дожди и грозы. Температура днем была +12 градусов, а порывы ветра достигали 12 метров.