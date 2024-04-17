Два подростка на самокате в Екатеринбурге сбили маленького ребенка и пенсионерку

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
На Седова школьник наехал на ребенка. Мальчика, который получил травмы, отвезли в травмпункт для того, чтобы ему помочь, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.
На улице Малышева юноша, ехавший на моноколесе, не удержал равновесие и рухнул на пожилую горожанку. Ее доставили в медучреждение с повреждениями.
Напомним, 13 апреля 2024 года в Екатеринбурге юноши на самокатах сбили женщину, которая шла по тротуару с палочкой.