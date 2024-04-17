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Два подростка на самокате в Екатеринбурге сбили маленького ребенка и пенсионерку

Два подростка на самокате в Екатеринбурге сбили маленького ребенка и пенсионерку

17 апреля 2024, 07:06
Фото: 1MI
В Екатеринбурге юноши, катавшиеся на самокатах, сбили ребенка и пенсионерку. Оба инцидента произошли на улицах Седова и Малышева 16 апреля 2024 года.

На Седова школьник наехал на ребенка. Мальчика, который получил травмы, отвезли в травмпункт для того, чтобы ему помочь, рассказали в пресс-службе полиции Екатеринбурга.

На улице Малышева юноша, ехавший на моноколесе, не удержал равновесие и рухнул на пожилую горожанку. Ее доставили в медучреждение с повреждениями.

Напомним, 13 апреля 2024 года в Екатеринбурге юноши на самокатах сбили женщину, которая шла по тротуару с палочкой.

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