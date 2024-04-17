Эксперты TechBullion объявили Kandinsky лучшей из нейросетей РФ

Исследование охватило различные аспекты аналитических данных, что обеспечило возможность оценить работу моделей не только с точки зрения визуального качества, но и с точки зрения их готовности к точной передаче концепции или идеи, а также обеспечению сбалансированности и эстетической составляющей композиции. Особое внимание уделяют передаче художественных стилей, таких как импрессионизм и киберпанк.