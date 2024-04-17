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Эксперты TechBullion объявили Kandinsky лучшей из нейросетей РФ

Эксперты TechBullion объявили Kandinsky лучшей из нейросетей РФ

17 апреля 2024, 17:45
Фото: Изображение Midjourney
Эксперимент, проведенный ведущим европейским изданием TechBullion, позволил дать оценку десяти передовым нейронным сетям, способным генерировать изображения в различных художественных стилях.

Эксперимент был ориентирован исключительно на исследование сервисов, использующих фундаментальные модели собственной разработки. Результаты установили ограниченное число предложений, где лидируют США, Россия, Индия и Китай. Это свидетельствует о важности обширных технологических и финансовых ресурсов для разработки подобных инновационных технологий. Об этом сообщает NewsNN.

Исследование охватило различные аспекты аналитических данных, что обеспечило возможность оценить работу моделей не только с точки зрения визуального качества, но и с точки зрения их готовности к точной передаче концепции или идеи, а также обеспечению сбалансированности и эстетической составляющей композиции. Особое внимание уделяют передаче художественных стилей, таких как импрессионизм и киберпанк.

Среди российских нейросетей особо выделяется сеть Kandinsky, представленная впервые в 2022 году. Эксперты высоко оценили ее способность к созданию абстрактных произведений, которые притягивают внимание зрителя и могут вызвать у него созерцательные размышления. Для получения наиболее точных результатов необходимо хорошо разбираться в абстрактном искусстве.

Также в десятке лидеров оказалась сеть YandexART, обладающая развитыми навыками генерации образов в различных стилях. Однако для достижения оптимальных результатов нужны эксперименты с формулировкой запросов.

На первые места исследования вышли модели из США: Midjourney, SDXL Turbo и Dall-E 3, заслужившие высокую оценку экспертов.

#Общество
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