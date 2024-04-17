Глава РЭО Буцаев сообщил о приеме заявок на «Зеленую премию»

«Здорово сегодня было встретиться снова с победителями „Зеленой премии“. Каждый из них — экологический лидер, способствующий формированию новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек. Кстати, в этом году мы расширили список номинаций. И в общественном треке будет одноименная номинация — „Экологический лидер“. В партнерстве с движением „Экосистема“ мы будем искать новых героев в сфере экологии: лидеров общественного мнения, волонтеров, экоактивистов, общественных деятелей и других людей, реализующих различные экологические проекты и мероприятия. Раньше общественные проекты были одной номинацией, а теперь — это пять отдельных наград», — сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.