tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:30

Published Сегодня, 19:30

Modified Сегодня, 19:30

Updated Сегодня, 19:30

Глава РЭО Буцаев сообщил о приеме заявок на «Зеленую премию»

Глава РЭО Буцаев сообщил о приеме заявок на «Зеленую премию»

17 апреля 2024, 19:30
Фото: 1MI
Российский экологический оператор начал прием заявок на «Зеленую премию — 2024» сегодня, 17 апреля. В рамках торжественного мероприятия на территории МИСиС глава РЭО Денис Буцаев представил расширенный список номинаций премии на текущий год.

Победители предыдущих лет также рассказали о ходе реализации своих проектов, пишет newsnn.ru.

«Здорово сегодня было встретиться снова с победителями „Зеленой премии“. Каждый из них — экологический лидер, способствующий формированию новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек. Кстати, в этом году мы расширили список номинаций. И в общественном треке будет одноименная номинация — „Экологический лидер“. В партнерстве с движением „Экосистема“ мы будем искать новых героев в сфере экологии: лидеров общественного мнения, волонтеров, экоактивистов, общественных деятелей и других людей, реализующих различные экологические проекты и мероприятия. Раньше общественные проекты были одной номинацией, а теперь — это пять отдельных наград», — сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Помимо категории «Экологический лидер», в расширенном списке общественных номинаций также представлены категории: «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Кроме того, расширен профессиональный трек. Теперь будут оцениваться корпоративные проекты как внешние, направленные на формирование новой культуры осознанного потребления и экологических навыков среди населения и клиентов, так и внутренние — реализующие и развивающие внутри компании различные ESG-практики для экологизации своих производств и предприятий.

Кроме того, в ближайшее время к списку номинаций трека «Юннаты» добавятся новые категории. Он призван поощрять лучшие экологические проекты и практики активистов в возрасте от 10 до 18 лет. В рамках этого трека будут участвовать молодые люди из юннатских движений, а сам трек проводится совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по экологии Вячеслав Фетисов подчеркнул, что экологическое просвещение играет ключевую роль в формировании экологической культуры населения и осознанного отношения к окружающей среде.

Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
Сегодня, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
Сегодня, 07:31
В самом центре Екатеринбурга рыбак выловил огромного судака
Сегодня, 10:38
Спасение животных и лесов: как развивается нацпроект «Экология» на Среднем Урале
Сегодня, 11:13
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
Сегодня, 03:30
Дожди и мокрый снег придут в Свердловскую область
Сегодня, 05:46
"