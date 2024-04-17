Глава РЭО Буцаев сообщил о приеме заявок на «Зеленую премию»

Posted Сегодня, 19:30
Published Сегодня, 19:30
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Победители предыдущих лет также рассказали о ходе реализации своих проектов, пишет newsnn.ru.
«Здорово сегодня было встретиться снова с победителями „Зеленой премии“. Каждый из них — экологический лидер, способствующий формированию новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек. Кстати, в этом году мы расширили список номинаций. И в общественном треке будет одноименная номинация — „Экологический лидер“. В партнерстве с движением „Экосистема“ мы будем искать новых героев в сфере экологии: лидеров общественного мнения, волонтеров, экоактивистов, общественных деятелей и других людей, реализующих различные экологические проекты и мероприятия. Раньше общественные проекты были одной номинацией, а теперь — это пять отдельных наград», — сообщил глава Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Помимо категории «Экологический лидер», в расширенном списке общественных номинаций также представлены категории: «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство». Кроме того, расширен профессиональный трек. Теперь будут оцениваться корпоративные проекты как внешние, направленные на формирование новой культуры осознанного потребления и экологических навыков среди населения и клиентов, так и внутренние — реализующие и развивающие внутри компании различные ESG-практики для экологизации своих производств и предприятий.
Кроме того, в ближайшее время к списку номинаций трека «Юннаты» добавятся новые категории. Он призван поощрять лучшие экологические проекты и практики активистов в возрасте от 10 до 18 лет. В рамках этого трека будут участвовать молодые люди из юннатских движений, а сам трек проводится совместно с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по экологии Вячеслав Фетисов подчеркнул, что экологическое просвещение играет ключевую роль в формировании экологической культуры населения и осознанного отношения к окружающей среде.