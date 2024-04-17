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Грузовик сбил пожилую женщину на ЕКАД

Грузовик сбил пожилую женщину на ЕКАД

17 апреля 2024, 10:29
Фото: 1MI
Грузовая машина «КАМАЗ» сбила 73-летнюю пенсионерку, которая переходила трассу на ЕКАД возле Березовского.

Известно, что пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте. В какой-то момент ее сбил грузовик, рассказали в пресс-службе свердловской автоинспекции.

Пострадавшую отвезли в медучреждение с различными повреждениями. На участке, где произошла авария, была образована пробка. сотрудники ГИБДД организовали однополосное движение. Сейчас движение восстановлено.

По факту случившегося ЧП проводится проверка.

Напомним, 15 апреля 2024 года на Серовском тракте пострадало трое человек из-за столкновения двух автомобилей.

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