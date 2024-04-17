Хоккейный клуб в Первоуральске выплатит сотрудникам долг 1,6 млн по зарплате

После проверки прокуратура внесла руководству представление о том, что нужно выплатить сотрудникам заработную плату, а также на бухгалтера ХК возбудили дело за неполную выплату зарплаты вовремя. Кроме того, ему назначили штраф 10 тысяч рублей.