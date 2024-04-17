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Хоккейный клуб в Первоуральске выплатит сотрудникам долг 1,6 млн по зарплате

Хоккейный клуб в Первоуральске выплатит сотрудникам долг 1,6 млн по зарплате

17 апреля 2024, 04:09
Фото: 1MI
Руководство ХК «СКА-Уральский трубник» в Первоуральске выплатит сотрудникам долг по зарплате, размер которого составил более 1,6 миллиона рублей.

Администрация клуба не платила сотрудникам зарплату в декабре 2023 года. Прокуратура по данному факту провела проверку. Оказалось, что руководство должно работникам более 1,6 миллиона, рассказали в пресс-службе регионального надзорного органа.

После проверки прокуратура внесла руководству представление о том, что нужно выплатить сотрудникам заработную плату, а также на бухгалтера ХК возбудили дело за неполную выплату зарплаты вовремя. Кроме того, ему назначили штраф 10 тысяч рублей.

Сотрудникам учреждения выплатили компенсацию более 400 тысяч рублей.

Напомним, прокуратура в Североуральске обязала «Водоканал» выплатить своим сотрудникам задолженности по зарплате.

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