Как может измениться парк Горького: новые дорожки, детские площадки и зоны для спорта

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Published Сегодня, 04:31
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Парк имени Горького в Нижнем Тагиле — это одна из зеленых зон города, которая нуждается в обновлении. Парк был открыт в конце XIX века местным купцом по фамилии Волков. Разбит он на пересечении улиц Черных и Липовый тракт. Изначально его так и называли «Волковский парк».
На сегодняшний день состояние парка имени Горького оставляет желать лучшего. Здесь отсутствуют современные детские площадки, спортивные зоны и удобные скамейки для отдыха. Нет ограждения, которое обезопасило бы пешеходов от проезжей части, парк примыкает вплотную к дороге. Кроме того, инфраструктура территории требует серьезного ремонта: тротуары и дорожки нуждаются в реконструкции, мусорные баки подлежат поной замене, а освещение недостаточно для безопасного пребывания в вечернее время.
Парк очень старый. Уже просто необходимо обновление детской площадки. Также желательно ограждение вокруг дороги. Дети играют в футбол, а рядом оживлённое движение. Деревьев много. Летом приятно бродить по дорожкам. Сейчас, правда, парк в упадке, а где в нашем районе еще гулять с внуками? Только тут. До Народного идти довольно далеко с моими ногами, не всегда получается, а в нашем парке сейчас угрюмо, — рассказала TagilCity.ru Светлана, местная жительница.
Вход в парк охраняют выложенные из кирпича ворота, когда-то они были арочными, сейчас остались лишь две колонны. Территория парка ничем не ограждена. За воротами открывается достаточно длинная аллея. В это время года парк еще не оправился от зимы, потому отсутствие зелени придает ему довольно печальный вид. Всюду на земле валяются неубранные еще с прошлого года сухие листья. Все мусорные урны либо сильно измяты, либо полностью раскурочены.
Дальше, в глубине небольшого парка, установлен камень с табличкой, на которой указано, что на месте этого камня скоро будет возведен памятник Казаку Урала. Этот временный монумент датирован 2016 годом. Бордюрный камень, который окружает памятник, также находится в неудовлетворительном состоянии. Детская площадка вызывает недетские эмоции. Игровое оборудование выглядит немного изношенным и потрепанным, железные горки деформированы и покрыты ржавчиной. Сама площадка грязная, в лужах и мусоре.
Однако, благодаря инициативе местных жителей и поддержке администрации города, ситуация может измениться к лучшему. В рамках программы «Комфортная городская среда» до 30 апреля 2024 года проходит голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. Парк имени Горького вошел в список потенциальных объектов. Всего в Нижнем Тагиле в голосовании участвует 6 таких мест. Жители города могут выбрать наиболее важные проекты обновления, которые будут реализованы в первую очередь.
Небольшой парк для отдыха и прогулок с детьми, который доступен для входа со всех сторон. Однако, хотелось бы видеть его в более ухоженном состоянии, с большим количеством цветов и комфортом. Также было бы неплохо установить ограждение со стороны улицы и обновить детскую площадку, — высказала свое мнение Вероника, жительница района.
Если парк имени Горького станет победителем голосования, то в соответствии с планом его благоустройства будет проведена реконструкция дорожек и тротуаров с учетом потребностей маломобильных групп населения. Там появятся несколько современных детских площадок для детей разных возрастов. Также будут оборудованы зона для воркаута, площадка для мини-футбола и баскетбола.
Кроме того, в парке будет установлена инсталляция из камней. В зоне тихого отдыха планируют установить беседки, а также оборудовать танцевальную площадку.
В проекте благоустройства также предусмотрены элементы озеленения, включая 7 видов разнообразных зеленых насаждений, в том числе новые посадки цветов и деревьев и новый газон. Все эти мероприятия позволят превратить парк имени Горького в настоящее место отдыха для жителей и гостей Нижнего Тагила.