tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Парк имени Горького

Как может измениться парк Горького: новые дорожки, детские площадки и зоны для спорта

17 апреля 2024, 04:31
Фото: tagilcity.ru
Парк имени Горького

Парк Горького в Нижнем Тагиле нуждается в благоустройстве

В одном из старейших районов города расположен парк имени Горького. Несмотря на свое плачевное состояние, этот парк является популярным местом отдыха среди местных жителей. Он также входит в список объектов благоустройства, за которые тагильчане могут проголосовать.

Парк имени Горького в Нижнем Тагиле — это одна из зеленых зон города, которая нуждается в обновлении. Парк был открыт в конце XIX века местным купцом по фамилии Волков. Разбит он на пересечении улиц Черных и Липовый тракт. Изначально его так и называли «Волковский парк».

На сегодняшний день состояние парка имени Горького оставляет желать лучшего. Здесь отсутствуют современные детские площадки, спортивные зоны и удобные скамейки для отдыха. Нет ограждения, которое обезопасило бы пешеходов от проезжей части, парк примыкает вплотную к дороге. Кроме того, инфраструктура территории требует серьезного ремонта: тротуары и дорожки нуждаются в реконструкции, мусорные баки подлежат поной замене, а освещение недостаточно для безопасного пребывания в вечернее время.

Парк очень старый. Уже просто необходимо обновление детской площадки. Также желательно ограждение вокруг дороги. Дети играют в футбол, а рядом оживлённое движение. Деревьев много. Летом приятно бродить по дорожкам. Сейчас, правда, парк в упадке, а где в нашем районе еще гулять с внуками? Только тут. До Народного идти довольно далеко с моими ногами, не всегда получается, а в нашем парке сейчас угрюмо, — рассказала TagilCity.ru Светлана, местная жительница.

Вход в парк охраняют выложенные из кирпича ворота, когда-то они были арочными, сейчас остались лишь две колонны. Территория парка ничем не ограждена. За воротами открывается достаточно длинная аллея. В это время года парк еще не оправился от зимы, потому отсутствие зелени придает ему довольно печальный вид. Всюду на земле валяются неубранные еще с прошлого года сухие листья. Все мусорные урны либо сильно измяты, либо полностью раскурочены.

Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени Горького
Фото: tagilcity.ru

Дальше, в глубине небольшого парка, установлен камень с табличкой, на которой указано, что на месте этого камня скоро будет возведен памятник Казаку Урала. Этот временный монумент датирован 2016 годом. Бордюрный камень, который окружает памятник, также находится в неудовлетворительном состоянии. Детская площадка вызывает недетские эмоции. Игровое оборудование выглядит немного изношенным и потрепанным, железные горки деформированы и покрыты ржавчиной. Сама площадка грязная, в лужах и мусоре.

Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени ГорькогоПарк имени Горького
Парк имени Горького
Фото: tagilcity.ru

Однако, благодаря инициативе местных жителей и поддержке администрации города, ситуация может измениться к лучшему. В рамках программы «Комфортная городская среда» до 30 апреля 2024 года проходит голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. Парк имени Горького вошел в список потенциальных объектов. Всего в Нижнем Тагиле в голосовании участвует 6 таких мест. Жители города могут выбрать наиболее важные проекты обновления, которые будут реализованы в первую очередь.

Небольшой парк для отдыха и прогулок с детьми, который доступен для входа со всех сторон. Однако, хотелось бы видеть его в более ухоженном состоянии, с большим количеством цветов и комфортом. Также было бы неплохо установить ограждение со стороны улицы и обновить детскую площадку, — высказала свое мнение Вероника, жительница района.

Если парк имени Горького станет победителем голосования, то в соответствии с планом его благоустройства будет проведена реконструкция дорожек и тротуаров с учетом потребностей маломобильных групп населения. Там появятся несколько современных детских площадок для детей разных возрастов. Также будут оборудованы зона для воркаута, площадка для мини-футбола и баскетбола.

Кроме того, в парке будет установлена инсталляция из камней. В зоне тихого отдыха планируют установить беседки, а также оборудовать танцевальную площадку.

В проекте благоустройства также предусмотрены элементы озеленения, включая 7 видов разнообразных зеленых насаждений, в том числе новые посадки цветов и деревьев и новый газон. Все эти мероприятия позволят превратить парк имени Горького в настоящее место отдыха для жителей и гостей Нижнего Тагила.

Проект благоустройства парка имени ГорькогоПроект благоустройства парка имени Горького
Проект благоустройства парка имени Горького
Фото: МБУ «Тагилгражданпроект»
#Артем Карнаухов#Общество#Нижний Тагил#Касается каждого#Эксклюзив#Свердловская область#Город#Благоустройство#Воркаут#Голосование#Благоустройство города#Спортивная площадка#Детская площадка#Екатеринбург#Электронное голосование#Парк Горького
Подпишитесь
Чем занимались бандиты в Нижнем Тагиле в 1990-е и 2000-е годы?
15 апреля, 14:12
Вещество с неприятным запахом: Россельхознадзор проверит агрокомплекс под Тагилом
Вчера, 10:26
Стало известно, кто виноват в смерти молодой журналистки из Нижнего Тагила
15 апреля, 12:06
Прогулки по Нижнему Тагилу: плотина у Лисьей горы
15 апреля, 09:54
В Свердловской области прогремели первые грозы и прошел град
Вчера, 16:06
«Авито» подключил упрощенную проверку подлинности профиля через Госуслуги
Вчера, 04:00
"