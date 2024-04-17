Как может измениться парк Горького: новые дорожки, детские площадки и зоны для спорта

Вход в парк охраняют выложенные из кирпича ворота, когда-то они были арочными, сейчас остались лишь две колонны. Территория парка ничем не ограждена. За воротами открывается достаточно длинная аллея. В это время года парк еще не оправился от зимы, потому отсутствие зелени придает ему довольно печальный вид. Всюду на земле валяются неубранные еще с прошлого года сухие листья. Все мусорные урны либо сильно измяты, либо полностью раскурочены.