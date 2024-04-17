Катался на трамвае: в Нижнем Тагиле найден пенсионер с амнезией

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
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Updated Сегодня, 11:00
Мужчина найден живым и здоровым, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».
Спасибо поисковому отряду за помощь в поиске моего дедушки, — сообщила внучка пенсионера Татьяна.
Известно, что после начала поисков дедушку увидели тагильчане. Ранним утром 17 апреля он катался на трамвае №10. Случайный свидетель не остался равнодушным и подошел к дедушке, отвел его в пекарню. Там он купил ему поесть и горячий чай, парралельно позвонив волонтерам и в полицию. На место приехал сын потерявшегося.
Ранее сообщалось, что пенсионер пропал вчера, 16 апреля. В ориентировках указывалось, что он нуждается в медпомощи. Среди особых пример указывался рост в 155 сантиметров и худощавое телосложение.
Ранее в Екатеринбурге были завершены поиски 14-летнего подростка со шрамом на брови и татуировкой. Он жив.