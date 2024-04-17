tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:29

Published Сегодня, 10:29

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

В Нижнем Тагиле найден страдающий амнезией пенсионер

Катался на трамвае: в Нижнем Тагиле найден пенсионер с амнезией

17 апреля 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney

В Нижнем Тагиле найден страдающий амнезией пенсионер

В Нижнем Тагиле разыскали ранее пропавшего пенсионера Александра Симакова. Мужчине 79 лет, он страдает амнезией — потерей памяти.

Мужчина найден живым и здоровым, сообщили волонтеры «ЛизаАлерт».

Спасибо поисковому отряду за помощь в поиске моего дедушки, — сообщила внучка пенсионера Татьяна.

Известно, что после начала поисков дедушку увидели тагильчане. Ранним утром 17 апреля он катался на трамвае №10. Случайный свидетель не остался равнодушным и подошел к дедушке, отвел его в пекарню. Там он купил ему поесть и горячий чай, парралельно позвонив волонтерам и в полицию. На место приехал сын потерявшегося.

Ранее сообщалось, что пенсионер пропал вчера, 16 апреля. В ориентировках указывалось, что он нуждается в медпомощи. Среди особых пример указывался рост в 155 сантиметров и худощавое телосложение.

Ранее в Екатеринбурге были завершены поиски 14-летнего подростка со шрамом на брови и татуировкой. Он жив.

Мертвым найден тагильчанин Владислав Корчемкин, пропавший сразу после Нового года
Узнать подробнее
Читайте также:
«В 15 лет уже были проблемы с наркотиками». В Екатеринбурге найдена пропавшая девочкаПропавший зимой житель Первоуральска найден мертвымВ Екатеринбурге найден пропавший школьник
#Дарья Сорокина#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Полиция#Пенсионер#Волонтеры#Трамвай#Дедушка#Поиски#Амнезия#Екатеринбург#Медпомощь
Подпишитесь
Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?
Сегодня, 05:26
Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила
Сегодня, 07:31
В самом центре Екатеринбурга рыбак выловил огромного судака
Сегодня, 10:38
Спасение животных и лесов: как развивается нацпроект «Экология» на Среднем Урале
Сегодня, 11:13
Пожар на городской свалке произошел в Верхней Салде
Сегодня, 03:30
Дожди и мокрый снег придут в Свердловскую область
Сегодня, 05:46
"