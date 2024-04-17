Катался на трамвае: в Нижнем Тагиле найден пенсионер с амнезией

Известно, что после начала поисков дедушку увидели тагильчане. Ранним утром 17 апреля он катался на трамвае №10. Случайный свидетель не остался равнодушным и подошел к дедушке, отвел его в пекарню. Там он купил ему поесть и горячий чай, парралельно позвонив волонтерам и в полицию. На место приехал сын потерявшегося.