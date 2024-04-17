Магнитная буря накрыла Свердловскую область

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Известно, что за последние сутки зафиксировано девять вспышек на Солнце. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге 17 апреля вспышки достигнут пяти баллов. Это слабое магнитное возмущение, следует из данных сайта Гисметео.
Аналогичная геомагнитная обстановка будет в Асбесте, Первоуральске, Серове, Красноуральске. Бури прекратятся во второй половине дня, после 14:00. Продолжится геомагнитная активность в регионе завтра, 18 апреля.
Чувствительные люди могут столкнуться с недомоганием, головокружением, а также болью в голове. В такую погоду специалисты советуют гулять на природе, не употреблять спиртное.
Напомним, что дожди и грозы придут в Свердловскую область. В Нижнем Тагиле такая погода продлится до конца недели. Ветер в эти дни может достигать 12 сетров в секунду.