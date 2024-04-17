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Магнитная буря накрыла Свердловскую область

Магнитная буря накрыла Свердловскую область

17 апреля 2024, 08:08
Фото: Изображение Midjourney
В результате мощной солнечной вспышки класса М1.1 Землю ожидают сильные геомагнитные удары. Их интенсивность в целом по стране достигнет четырех баллов. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге 17 апреля после 11:00 наблюдается пятибальное магнитное возмущение.

Известно, что за последние сутки зафиксировано девять вспышек на Солнце. В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге 17 апреля вспышки достигнут пяти баллов. Это слабое магнитное возмущение, следует из данных сайта Гисметео.

Аналогичная геомагнитная обстановка будет в Асбесте, Первоуральске, Серове, Красноуральске. Бури прекратятся во второй половине дня, после 14:00. Продолжится геомагнитная активность в регионе завтра, 18 апреля.

Чувствительные люди могут столкнуться с недомоганием, головокружением, а также болью в голове. В такую погоду специалисты советуют гулять на природе, не употреблять спиртное.

Напомним, что дожди и грозы придут в Свердловскую область. В Нижнем Тагиле такая погода продлится до конца недели. Ветер в эти дни может достигать 12 сетров в секунду.

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#Дарья Сорокина#Первоуральск#Нижний Тагил#Свердловская область#Асбест#Погода#Магнитная буря#Серов#Солнце#Окружающая среда#Красноуральск#Екатеринбург#Метеочувствительность#Вспышка на солнце
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