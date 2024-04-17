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Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Назван топ-7 самых ценных веществ

17 апреля 2024, 05:30
Некоторые из ценных металлов нельзя приобрести на бирже, но их стоимость за грамм впечатляет.

На седьмом месте в рейтинге находится палладий — благородный металл из платиновой группы, который часто используется в промышленности в качестве катализатора, пишет pravda.ru.

Шестое место занимает золото, которое широко применяется как в ювелирном деле, так и в промышленности.

Иридий занимает пятое место благодаря своей прочности и устойчивости к кислотам.

Родий располагается на четвертом месте благодаря своим каталитическим свойствам и применению в высокотемпературной технике.

Третье место занимает плутоний, который активно используется в атомной энергетике.

На втором месте находится тритий — радиоактивный изотоп водорода, который применяется в различных областях, включая создание автономных источников света.

Абсолютным лидером является калифорний-252, цена которого за грамм может достигать десятки миллионов долларов. Это обусловлено выдающимися свойствами этого вещества, которое широко используется в медицине и научных исследованиях.

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