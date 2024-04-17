Назван топ-7 самых ценных веществ

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:42
На седьмом месте в рейтинге находится палладий — благородный металл из платиновой группы, который часто используется в промышленности в качестве катализатора, пишет pravda.ru.
Шестое место занимает золото, которое широко применяется как в ювелирном деле, так и в промышленности.
Иридий занимает пятое место благодаря своей прочности и устойчивости к кислотам.
Родий располагается на четвертом месте благодаря своим каталитическим свойствам и применению в высокотемпературной технике.
Третье место занимает плутоний, который активно используется в атомной энергетике.
На втором месте находится тритий — радиоактивный изотоп водорода, который применяется в различных областях, включая создание автономных источников света.
Абсолютным лидером является калифорний-252, цена которого за грамм может достигать десятки миллионов долларов. Это обусловлено выдающимися свойствами этого вещества, которое широко используется в медицине и научных исследованиях.