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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

15-летняя жительница Екатеринбурга скончалась из-за отравления веществом

Названа причина загадочной смерти 15-летней девочки в Екатеринбурге

17 апреля 2024, 10:28
Фото: Изображение Midjourney

15-летняя жительница Екатеринбурга скончалась из-за отравления веществом

Названа причина гибели 15-летней девушки в Екатеринбурге. Это отравление неизвестным веществом.

Что это было за вещество, теперь установит экспертиза, сообщает «КП-Екатеринбург». Школьницы не стало в ночь на 14 апреля в квартире своей близкой подруги.

Вечером приятельницы выпили по две банки пива. Потом они прогулялись по улице и вернулись домой, чтобы лечь спать. Утром одна из девочек не подавала признаков жизни. У умершей было неврологическое заболевание. Им она страдала с рождения. Воспитывали девочку мать и отчим.

Ранее 13-летняя девочка скончалась в ванне в Екатеринбурге. Тело обнаружил брат, который забеспокоился, почему школьница так долго находится в ванной комнате.

В Екатеринбурге 13-летняя девочка загадочно умерла в ванной
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