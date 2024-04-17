Названа причина загадочной смерти 15-летней девочки в Екатеринбурге

Вечером приятельницы выпили по две банки пива. Потом они прогулялись по улице и вернулись домой, чтобы лечь спать. Утром одна из девочек не подавала признаков жизни. У умершей было неврологическое заболевание. Им она страдала с рождения. Воспитывали девочку мать и отчим.