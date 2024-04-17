Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Театральный бульвар в центре Нижнего Тагила когда-то был излюбленным местом для прогулок и романтических встреч. Однако сегодня местные жители горестно разводят руками: место само по себе красивое, но слишком уж неуютное — ни красивых скамеек, ни урн, ни беседок, чтобы летом можно было спрятаться от дождя. От прежней красоты здесь осталась красивая аллея с елями, березами и рябинами.
По проекту благоустройства Театральный бульвар будет не просто приведен в порядок. Здесь также появятся скульптуры, в том числе Александру Сергеевичу Пушкину, и, возможно, памятник Дмитрию Ивановичу Мамину-Сибиряку — его мечтают установить сотрудники Нижнетагильского драматического театра.
Своя мечта есть и у жителей Рудника — они очень хотят привести в порядок местный парк. Люди обожают гулять по его тихим тропкам, однако парк сегодня выглядит скорее диким. Асфальтовая дорожка тянется всего на 500 метров, а из всей инфраструктуры — старое баскетбольное кольцо и детская горка. А ведь когда-то здесь были и футбольные поля, и маленькая, но уютная летняя сцена, и даже собственная библиотека.
Если парк наберет достаточное количество голосов, то здесь по проекту появятся скамейки, урны, новое освещение, а еще разнообразная спортивная инфраструктура — от беговых дорожек до воркаут-площадки.
В Парке Металлургов на Тагилстрое уже прошел первый этап реконструкции. После этого много изменилось в лучшую сторону, однако до идеала пока далеко. Например, внешний облик портит старый тоннель НТМК. А еще в парке есть мост через водоем, где живет множество уток. Жители микрорайона часто приходят сюда, чтобы покормить птиц. Однако мост фактически разваливается, в нем провалились плиты и даже ходить по нему осторожно. Летом в парке Металлургов очень много зеленых зон и уютных уголков.
Если проект победит, то уютных зеленых уголков станет еще больше — будет где бегать и играть детям, гулять пожилым людям и горожанам, уставшим от постоянной суеты. И, конечно же, появится современная инфраструктура: аттракционы, фудкорт, площадка для выгула собак и даже место для запуска дронов.
В сквере на Ленинградском проспекте, который также вошел в число объектов для голосования, старожилы с ностальгией вспоминает огромный яблоневый сад. Весной в период цветения весь район просто благоухал. Сейчас яблонь осталось немного. Весной место выглядит удручающе: много мусора, даже на яблонях висят пакеты. А еще здесь постоянно гуляют собачники, которые не считают нужным убирать за своими питомцами.
Местные жители надеются, что если сквер благоустроят, то и горожане начнут более ответственно относиться к чистоте. По проекту благоустройства на территории 1,1 гектара появятся пешеходные и велодорожки, фонари, детские и спортивные площадки и красивые клумбы.
В Дзержинском районе местные жители хотят привести в порядок сквер Строителей. Место очень красивое, особенно летом, когда большие деревья создают прекрасный тенек. Под их кронами укрываются и мамы с колясками, и вышедшие на прогулку пенсионеры. К тому же деревья здесь уникальные — с особыми шаровидными кронами. Люди приходят гулять сюда, потому что сквер Строителей находится в стороне от дорог, здесь нет ни шумных машин, ни смога.
Но, к сожалению, во время прогулок приходится порой ломать каблучки, ведь нормальных пешеходных дорожек в сквере нет. Памятник строителям также нуждается в реставрации, да и тротуарную плитку не мешает подновить. Если объект будет благоустроен, то в сквере появятся скамейки, урны, уличное освещение, велопарковки, цветники и парковые качели.
Парк Горького, или Волковский парк, как его называли до революции, до сих пор остается излюбленным местом отдыха живущих на Вые горожан. И это неудивительно: когда-то парк поражал воображение своей уникальной растительностью. Основатель парка, купец Волков, привозил из разных регионов России саженцы деревьев и прививал их. Деревья отлично приживались на уральской земле. Многие из них до сих пор растут в парке и радуют отдыхающих.
Однако в остальном в парке Горького нужно менять почти все, начиная от полуразрушенных кирпичных ворот, которые когда-то представляли из себя арку, до урн, бордюров и оборудования на детской площадке. Если парк наберет достаточно голосов, то здесь появятся новенькие спортплощадки, беседки для отдыха, инсталляция из камней и даже своя танцплощадка.