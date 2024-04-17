Нижний Тагил хорошеет: за какие объекты благоустройства могут голосовать горожане?

В Парке Металлургов на Тагилстрое уже прошел первый этап реконструкции. После этого много изменилось в лучшую сторону, однако до идеала пока далеко. Например, внешний облик портит старый тоннель НТМК. А еще в парке есть мост через водоем, где живет множество уток. Жители микрорайона часто приходят сюда, чтобы покормить птиц. Однако мост фактически разваливается, в нем провалились плиты и даже ходить по нему осторожно. Летом в парке Металлургов очень много зеленых зон и уютных уголков.