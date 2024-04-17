Новые автобусы вышли на маршруты 38 и 65 в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 17:03
Published Сегодня, 17:03
Modified Сегодня, 17:05
Updated Сегодня, 17:05
В Нижнем Тагиле еще на двух городских маршрутах, №38 и 65, замечены новые автобусы. Техника вышла на линию в среду, 17 апреля, сообщил мэр Владислав Пинаев в соцсетях.
По словам мэра, автобусное подразделение работает на базе «Тагильского трамвая» и перевозке уже ведутся по 15 маршрутам. На сегодняшний день около 40 единиц транспорта ежедневно перевозят людей.
Пока не завершилось комплектование штата водителей: по мере набора людей будут добавлены по две новые машины на маршруты №38 и 36, и автобусы будут ходить чаще.
Ранее в Нижнем Тагиле изменилось расписание маршрута № 19.