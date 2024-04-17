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Posted Сегодня, 17:03

Published Сегодня, 17:03

Modified Сегодня, 17:05

Updated Сегодня, 17:05

В Нижнем Тагиле новые автобусы вышли на маршруты №38 и 65

Новые автобусы вышли на маршруты 38 и 65 в Нижнем Тагиле

17 апреля 2024, 17:03
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле новые автобусы вышли на маршруты №38 и 65

Новые транспортные единицы запущены 17 апреля на автобусных маршрутах №38 и 65 в Тагиле.

В Нижнем Тагиле еще на двух городских маршрутах, №38 и 65, замечены новые автобусы. Техника вышла на линию в среду, 17 апреля, сообщил мэр Владислав Пинаев в соцсетях.

По словам мэра, автобусное подразделение работает на базе «Тагильского трамвая» и перевозке уже ведутся по 15 маршрутам. На сегодняшний день около 40 единиц транспорта ежедневно перевозят людей.

Пока не завершилось комплектование штата водителей: по мере набора людей будут добавлены по две новые машины на маршруты №38 и 36, и автобусы будут ходить чаще.

Ранее в Нижнем Тагиле изменилось расписание маршрута № 19.

Еще два маршрута муниципальных автобусов будут ездить в Тагиле по новому расписанию
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Маршрут#Расписание#Общественный транспорт#Автобусы#Екатеринбург
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