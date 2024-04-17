Нужно 282,2 млн: свыше 5600 окон нужно заменить в школах и садиках Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В общеобразовательных учреждениях, то есть школах, необходимо заменить 3304 окна. В дошкольных образовательных учреждениях — 2029 окон и в учреждениях дополнительного образования — 325 штук. Итого — 5658 стеклопакетов.
На сегодняшний день по тем расчетам, которые были произведены управлением образования, необходимо 282,8 миллиона рублей на замену всех окон.
Часть школ Нижнего Тагила уже стоит в списке на замену, однако в других учреждениях ясности по этому вопросу пока нет.
Школы №70 и 33, их в списках нет, там окна заменят в ближайшее время. По остальным школам пока нет стопроцентной уверенности. Если на следующий год будет эта информация о выделении денег, то станет ясно, — пояснила начальник управления образования Татьяна Удинцева, отвечая на вопрос депутатов.
Отметим, что помимо программных средств муниципального бюджета, свой «депутатский миллион» в замену стеклопакетов в детских учреждениях вкладывают все без исключения народные избранники. Это основная статья их расходов.
Мы прекрасно понимаем, что большая часть средств «депутатского миллиона» уходит на замену окон на современные стеклопакеты. Возможно, когда-то разом удастся решить эту проблему, — отметила председатель профильной комиссии гордумы Галина Масликова.
Также чиновники и депутаты обсудили то, что требования к окнам изменились, цена на них будет только возрастать, а окна условно 10-летней давности уже выходят из строя по различным параметрам.