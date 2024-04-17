Опасный мед продавал бизнесмен в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Дело в том, что медовая продукция продавалась без необходимых документов, сообщили в Россельхознадзоре.
По закону, продажа продукции без документов запрещена. Это является грубым нарушением, так как такой мед может представлять угрозу для здоровья.
Бизнесмену, который торговал этим медом, вынесли предостережение. Мед у него изъяли.
Ранее сообщалось, что 14,5 тонн какао-бобов было завезено в Свердловскую область. Их проверили и выяснили, что продукция не опасна. Потому какао-бобы допустили для продажи.