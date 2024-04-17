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Published Сегодня, 12:36

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Updated Сегодня, 12:38

15 кг опасного меда найдено в Нижнем Тагиле

Опасный мед продавал бизнесмен в Нижнем Тагиле

17 апреля 2024, 12:36
Фото: Изображение Midjourney

15 кг опасного меда найдено в Нижнем Тагиле

В торговых точках Нижнего Тагила нашли 15 кг опасного для употребления меда. Его обнаружили представители Россельхознадзора.

Дело в том, что медовая продукция продавалась без необходимых документов, сообщили в Россельхознадзоре.

По закону, продажа продукции без документов запрещена. Это является грубым нарушением, так как такой мед может представлять угрозу для здоровья.

Бизнесмену, который торговал этим медом, вынесли предостережение. Мед у него изъяли.

Ранее сообщалось, что 14,5 тонн какао-бобов было завезено в Свердловскую область. Их проверили и выяснили, что продукция не опасна. Потому какао-бобы допустили для продажи.

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