Остались без ночлега: туристы из Екатеринбурга не могут вылететь из Дубая после ливня

16 апреля те туристы, которые должны были лететь домой, оказались в затруднительном положении: отели выселили проживающих из номеров, однако ни о каких полетах и речь быть не могло. Некоторые туристы не могли дозвониться до оператора ANEX Tour — горячая линия не работала.