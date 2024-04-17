Остались без ночлега: туристы из Екатеринбурга не могут вылететь из Дубая после ливня

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Екатеринбуржцев выселили из отелей, однако они сразу поняли, что никуда не улетят. Кто-то забронировал номер за свой счет, остальные ждут вылета в аэропорту. Туристы из столицы Среднего Урала рассказали об обстановке в Дубае корреспонденту «КП — Екатеринбург».
Напомним, что стихия превратила улицы Дубая в океан в ночь на 16 апреля. По предварительным оценкам, в регионе за сутки выпала двухлетняя норма осадков. Затопленными оказались не только дороги, но и первые этажи гостиниц, торговых центров, кафе и ресторанов.
16 апреля те туристы, которые должны были лететь домой, оказались в затруднительном положении: отели выселили проживающих из номеров, однако ни о каких полетах и речь быть не могло. Некоторые туристы не могли дозвониться до оператора ANEX Tour — горячая линия не работала.
Сейчас погода в Дубае, по словам туристов, наладилась: уже светит солнце. Однако воды в городе по-прежнему много. Вся надежда только на скорейшее открытие аэропортов, добавляют люди.
Вместе с другими россиянами в затопленном Дубае оказалась известная уральская красавица София Никитчук.