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Published Сегодня, 13:29

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Отец пятерых детей загадочно скончался под Новоуральском

Отец пятерых детей загадочно скончался под Новоуральском

17 апреля 2024, 13:29
Фото: 1MI
Под Новоуральском умер отец пятерых детей. Это случилось 11 апреля в поселке Верх-Нейвинском.

26-летний мужчина был найден мертвым во дворе собственного дома. Многое говорит о том, что это был суицид, но родные считают, что его могли убить. После трагедии у него пропала сумка, а по их участку ходили неизвестные, пишет Ура.ру.

Мужчина воспитывал три родных дочки, девочку-подростка и 17-летнего сына своей бывшей жены. В утреннее время, 11 апреля, он поехал к себе в дом, чтобы отвезти пасынка по его делам. Спустя несколько часов молодой человек нашел отчима мертвым во дворе.

На носу нашли гематому, на ноге был синяк, плечо было вывихнуто. За день до этого у него никаких травм не было, — рассказали родные.

Они утверждают, что в пропавшей сумке лежало 150 тысяч рублей. Похоронили мужчину 16 апреля.

Ранее была названа причина загадочной гибели девочки в ванной в Екатеринбурге.

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