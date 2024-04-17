Отравление ядом: названа причина загадочной гибели девочки в ванной в Екатеринбурге

Известно, что девочка пошла в ванную, где задержалась. Брат стал переживать, что сестра принимает ванну уже час. На постукивания в дверь она не реагировала. Тогда молодой человек выломал дверь. Девочка уже была мертва. Незадолго до гибели ту самую травму головы, из-за которой ребенку выписали обезболивающее, она получила там же, в ванной комнате при падении.