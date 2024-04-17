Отравление ядом: названа причина загадочной гибели девочки в ванной в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
Известно, что ранее девочка травмировалась, ее отвезли в травмпункт. У нее была травма головы. Там ей выписали таблетки — обезболивающее, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на анонимный источник.
Инсайдер предположил, что у девочки могла произойти такая реакция на препарат. Тело школьницы нашел ее старший брат, который присматривал за ней, пока родители находятся в отпуске за границей. Девочка скончалась в ванной.
Известно, что девочка пошла в ванную, где задержалась. Брат стал переживать, что сестра принимает ванну уже час. На постукивания в дверь она не реагировала. Тогда молодой человек выломал дверь. Девочка уже была мертва. Незадолго до гибели ту самую травму головы, из-за которой ребенку выписали обезболивающее, она получила там же, в ванной комнате при падении.
Ранее в Екатеринбурге под окнами высотки нашли тело 10-летнего мальчика.